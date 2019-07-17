سلطة, المطافئ:الحرائق, في, منطقة, وادي, عارة, تحت, السيطرة,

جاء في بيان صادر عن سلطة المطافئ:رجال الاطفاء والانقاذ تمكّنوا من السيطرة على مراكز النيران في منطقة وادي عارة، ولا زالوا يعملون في المنطقة من اجل اخماد النيران بشكل نهائي.





يتوقع في الساعات القريبة أن تكون الرياح اقل شدة وسرعة ما يسهل عمل رجال الاطفاء في المكان.