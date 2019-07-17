موجة, حرائق, تجتاح, البلاد, وسلطة, الإطفاء, تعلن, عن, حالة, استنفار, في, صفوفها,

أصيب اليوم سبعة اشخاص بصورة طفيفة من جراء استنشاق الدخان بفعل الحرائق انحاء البلاد الناجمة، على ما يبدو، عن الأحوال الجوية الخماسينية. وبسبب النيران تم اخلاء منازل من سكانها في عدة تجمعات سكانية بينها شافي v "شومرون" في السامرة، و"أديريت" بجوار بيت شيمش وحي "رامات بينكاس" في "اور يهودا" وفي قرية "كاتسير" بمنطقة وادي عارة. كما اشتعلت النيران في اعبلين والشيخ دانون بشمال البلاد، وقرب قريتي برطعة وعرعرة بالمثلث وفي نيشر قرب حيفا، وفي الخضيرة. وتستمر في هذه الساعة طواقم إطفاء كثيرة مستعينة بطائرات في العمل على اخماد هذه الحرائق ومنع انتشارها. وفي حي "مالحة" باورشليم القدس لحقت اضرار جسيمة بعشر سيارات بعد ان اشتعلت النار فيها. وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على السنة اللهب. وتم اغلاق طرق في محيط شبوب الحرائق بما في ذلك طريق رقم 90 في الاتجاهين قرب القرية الزراعية "تومر" بغور الأردن. وتطلب الشرطة من السائقين سلوك طرق بديلة.

وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن حالة تعبئة واستنفار في صفوفها.