موجة, حرائق, تجتاح, البلاد, وسلطة, الإطفاء, تعلن, عن, حالة, استنفار, في, صفوفها,

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اصيب عصر اليوم الاربعاء رجل 45 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار عنيف في...
تشهد منطقة وادي عارة اندلاع عدد من الحرائق الكبيرة، أبرزها وأكبرها في برطعة،...
تم مؤخرا تعيين البروفيسور الطبيب والمحاضر الكبير في التخنيون سميح فالح بدارنه من...
اسفر حادث انقلاب سيارة بجانب بنك مركنتيل في مدينة عرابة ظهر اليوم الاربعاء عن...
تشهد البلاد منذ ساعات الظهر موجة حرائق كبيرة في ظل أجواء الطقس الخماسينية الحارة....
شب ظهر اليوم الاربعاء حريق هائل في منطقة التشيك بوست بحيفا . وقد استفرت الى...
تقوم بلدية عكا بترميمات واسعة في شارع ههجنا عند مدخل البلدة القديمة من الجهة...
تحقق الشرطة هذه الاثناء في ظروف وفاة طفل من قرية الفرعة في النقب الذي يبلغ من...
فوجئ موظفو قسم الجباية في بلدية ام الفحم صباح اليوم الاربعاء بمواطن من المدينة...
مددت المحكمة حتى يوم غد فترة اعتقال اثنين من سكان أم الفحم يشتبه بأنهما انتحلا...