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اصابة خطيرة لرجل 45 عاما من كابول تعرض للطعن



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اصيب عصر اليوم الاربعاء رجل 45 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار عنيف  في قرية كابول .



نُقل المصاب لتلقي الاسعافات الاولية في عيادة مئوحيدت من بعدها للمشفى لتلقي العلاج اللازم .


هذا وباشرت الشرطة التحقيق .




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