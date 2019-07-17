اصابة, خطيرة, لرجل, 45, عاما, من, كابول, تعرض, للطعن,

نُقل المصاب لتلقي الاسعافات الاولية في عيادة مئوحيدت من بعدها للمشفى لتلقي العلاج اللازم .هذا وباشرت الشرطة التحقيق .

اصيب عصر اليوم الاربعاء رجل 45 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار عنيف في قرية كابول .

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