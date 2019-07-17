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حرائق في منطقة وادي عارة واخلاء سكان



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تشهد منطقة وادي عارة اندلاع عدد من الحرائق الكبيرة، أبرزها وأكبرها في برطعة، عرعرة وكتسير.

نحو 40 طاقم اطفاء وانقاذ يعملون في المكان بمساعدة 3 طائرات اطفاء، ويحاولون منع انتشار ألسنة اللهب والسيطرة عليها من اجل منع اقترابها من المنازل في المنطقة.


حتى الان وصلت النار الى 4 منازل في بلدة عرعرة، أمّا في كتسير فقد تمّ اخلاء 120 منزلا خوفا من انتشار النيران نحوها.




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