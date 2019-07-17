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بعد غياب طويل كارول سماحة تتألق في حفل غنائي كبير بسوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان قلعة دمشق وذلك بعد غياب طويل عن الحفلات في سوريا.

كارول سماحة قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.
وتألقت بفستان أبيض طويل وزاد من جمالها وأناقتها تسريحة الشعر التي اتبعتها، كما حرصت على الاحتفاء بالعلم السوري وحمله في أغلب فقرات الحفل.


وبعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل حرصت كارول على توجيه رسالة خاصة لجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ونشرت  عليه فيديو من الحفل وعلقت عليه قائلة: “كم كنتم رائعون شكرًا للجمهور السوري الوفي! أفرحتوني.. ليلة دمشقية رائعة ومبهجة لن أنساها سوريا”.


وطرحت الفنانة كارول سماحة، مؤخرًلا أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم «إن شاء الله» عبر مجموعة من التطبيقات الغنائية، وموقع الفيديوهات «يوتيوب»، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام ذكي، وتوزيع عادل حقي.


وكانت الفنانة كارول سماحة أحيت حفلًا ضخمًا في شهر يونيو الماضي، ضمن فعاليات مهرجان موازين، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور




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