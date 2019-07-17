صديق, مودريتش, يُقربه, من, الانتقال, لميلان,

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حطم الطفل رحيم كورييف من جمهورية الشيشان الروسية والبالغ 6 سنوات رقمين عالميين...
كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان رفض...
وصل الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، إلى مدينة تورينو،...
واصلت الصحف العالمية، اليوم الأربعاء، تناول كواليس المفاوضات بين برشلونة وباريس...
أفادت تقارير صحافية أن نادي آرسنال الإنجليزي يستهدف إبرام صفقة مع نظيره برشلونة...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان يجرمان وضع شرطًا،...
قال رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، إن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم...
أعلن نادي برشلونة الإسباني الإثنين نجاح لاعبه الجديد الياباني هيروكي آبي في...
اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني، من إبرام صفقة هجومية من شتوتجارت، خلال الأيام...
بدأ نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا...