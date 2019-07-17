صديق, مودريتش, يُقربه, من, الانتقال, لميلان,

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد يُقرب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، من الانتقال إلى ميلان، هذا الصيف.ونشر موقع "كالتشيو ميركاتو"، تغريدة لفيسنتي أزبيتارت، صديق مودريتش وكاتب السيرة الذاتية للنجم الكرواتي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.وكتب أزبيتارت "سيكون صيفًا مثيرًا، أرى أن انتقال مودريتش إلى ميلان ليس بالمهمة السهلة، لكن بعد رحيل داني سيبايوس يمكن لريال مدريد إبرام صفقتين بضم بول بوجبا وإريكسن أو فان دي بيك".وأضاف "ميلان لا يمر بحالة اقتصادية عظيمة في الوقت الحالي، لكن الصفقة قد تتم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في الصيف المقبل".يذكر أن فلادو ليميتش وكيل أعمال لوكا مودريتش، تواجد في مكتب ميلان، أمس الثلاثاء، لمناقشة وضع موكله وإمكانية انتقاله للروسونيري.