تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-17 15:03:26 تعيين البروفيسور العرابي سميح بدارنه مديرا لقسم الاعصاب في مستشفى نهاريا |  2019-07-17 14:23:00 صور - 6 اصابات جراء حادث وانقلاب سيارة في عرابة |  2019-07-17 14:20:22 فيديو وصور - موجة حرائق تجتاح البلاد واخلاء منازل في الحي الجنوبي لقرية عرعرة بالمثلث |  2019-07-17 12:36:06 تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال |  2019-07-17 12:01:57 حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء |  2019-07-17 11:57:42 بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية |  2019-07-17 11:54:01 خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ |  2019-07-17 11:27:03 حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل |  2019-07-17 11:25:33 اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين |  2019-07-17 11:20:18 غرينبلات : بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية |  2019-07-16 22:08:15 تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية |  2019-07-17 10:48:59 جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا |  2019-07-17 10:40:12 مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي |  2019-07-17 10:37:59 فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته |  2019-07-17 10:07:37 مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيف تحمي هاتفك من قراصنة واتساب؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يتوقف القراصنة عن ابتكار طرق للتسلل للهواتف الذكية، خصوصا أولئك الذين يستخدمون تطبيق واتساب، وقد أخذت طرق القرصنة في هذا الاتجاه شكلا جديدا لسرقة الصور أو مقاطع الفيديو الحساسة التي يرسلها المستخدمون.



وكشف خبراء في تكنولوجيا المعلومات أن القراصنة بات بإمكانهم استغلال ثغرات في تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، والنفاذ إليه بكل بساطة وسرقة بيانات المستخدمين.


ويتم الاختراق بإرسال مقطع فيديو للشخص المستقبل أولا، وبمجرد أن يبدأ هذا الشخص في تنزيل الفيديو من أجل عرضه على الشاشة والاطلاع عليه، يستفيد القراصنة من هذا الوقت القصير بين التنزيل والمشاهدة لاختراق الهاتف الذكي.


وحذرت شركة سيمانتيك للتكنولوجيا من أن الفاصل الزمني الحرج، بين بدء تنزيل الفيديو على الهاتف والبدء في تصفحه، يمثل فرصة للقراصنة للدخول إلى الهاتف والسيطرة على ملفاته من دون علم المستخدم.


ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن خبراء قولهم إنه إذا تم استغلال هذه الثغرة الإلكترونية، يمكن للمهاجمين الاستيلاء على المعلومات الحساسة للمستخدم، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والوثائق والفواتير والتسجيلات الصوتية.


وقالت شركة سيمانتيك للتكنولوجيا إنه على الرغم من لجوء واتساب مؤخرا إلى تشفير الرسائل بين طرفي المحادثة، فإن هذا الإجراء لا يوفر الحماية الكاملة من الاختراق.


وهناك طريقة بسيطة لحماية هاتفك الذكي من الاختراق عبر تطبيق واتساب، ويتمثل هذا الإجراء في التأكد من تحديث التطبيق أولا بأول، إذ إن الشركة تعمد في كل تحديث جديد إلى التصدي للثغرات وإصلاح الأعطال التي يتم اكتشافها.


وينطبق ذلك الإجراء على مستخدمي تطبيق واتساب في نظامي التشغيل آي أو أس وأندرويد، وينصح خبراء التكنولوجيا المستخدمين بمتابعة متجري أبل ستور وبلاي ستور للحصول على أحدث نسخة من التطبيق.




كلمات متعلقة

كيف, تحمي, هاتفك, من, قراصنة, واتساب؟,

تابعونــا

عام ونصف .. كلب "ينتظر" صاحبه في المكان نفسه! عام ونصف .. كلب "ينتظر" صاحبه في المكان نفسه! 2019-07-17 | 14:36:09

أذهل كلب وفي سكان مدينة نافباكتوس اليونانية بوفائه المنقطع النظير، ودفعهم...

سقوط مخيف لامرأة حاولت الصعود إلى قطار تحرك لتوه! (فيديو) سقوط مخيف لامرأة حاولت الصعود إلى قطار تحرك لتوه! (فيديو) 2019-07-17 | 10:53:39

شهد ركاب محطة قطارات في الهند حادثة مريعة كادت تودي بحياة امرأة حاولت اللحاق...

تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم 2019-07-17 | 09:46:43

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بشكل ومواصفات الهاتف القادم من...

أول صورة على القمر كانت لكيس قمامة أول صورة على القمر كانت لكيس قمامة 2019-07-16 | 15:55:51

عندما خطا رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ خطوته الأولى على سطح القمر، وقال...

مبتكر فرنسي يطير على “لوح طائر” في عرض عسكري! مبتكر فرنسي يطير على “لوح طائر” في عرض عسكري! 2019-07-16 | 12:35:58

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، عرض ابتكار جديد يذكرنا بمشاهد أفلام الخيال...

انهيار لعبة بمدينة ملاهٍ بالهند يوقع قتيلين وإصابة 27 على الأقل انهيار لعبة بمدينة ملاهٍ بالهند يوقع قتيلين وإصابة 27 على الأقل 2019-07-16 | 10:29:48

أسفر انهيار لعبة في مدينة ملاهٍ في الهند عن وفاة شخصين على الأقل وإصابة 27 آخرين،...

صورة مسربة تكشف تصميما ثوريا لهاتف "آيفون" المرتقب صورة مسربة تكشف تصميما ثوريا لهاتف "آيفون" المرتقب 2019-07-16 | 09:06:32

بعد أن كثرت الأنباء عن شكل "آيفون 11" القادم، والتي أحبطت محبي الهاتف الشهير، بسبب...

تعطل تطبيقات "فيسبوك" بمعدل أعلى هذا العام ! تعطل تطبيقات "فيسبوك" بمعدل أعلى هذا العام ! 2019-07-15 | 16:00:23

أفاد تقرير جديد بأن التطبيقات المملوكة لـ "فيسبوك" تعرضت لأعطال كبيرة "غير متوقعة"...

4 أولاد في سيارة مسروقة.. ورسالة قبل رحلة الألف كيلومتر 4 أولاد في سيارة مسروقة.. ورسالة قبل رحلة الألف كيلومتر 2019-07-15 | 11:01:47

سرق 4 أولاد سيارة رباعية الدفع، وترك أحدهم رسالة لعائلته، قبل أن يتم ضبطهم بعيدا...

"الروبوت النملة" يستطيع القفز والتواصل والعمل الجماعي "الروبوت النملة" يستطيع القفز والتواصل والعمل الجماعي 2019-07-15 | 09:29:09

طور باحثون من مختبر البروفيسور جامي بايك السويسري روبوتات صغيرة يبلغ وزن الواحد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شعبية عرابة تظاهرة رفع شعارات الحركة الاسلامية نصرة قرية اللجنة ضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطةاطلاق نار سيارة مواطن عرابة دون اصابات اضرار جسيمة 20 مترا بئر الناصرة اصابة انقاذ تخليص وحدات ضبط اسلحة ذخيرة تحرير مخالفات اعتقال العشرات فلسطينيين دون تصاريح قانونية رهط الشرطة حملة معامل تصنيع اسلحة منطقة بيت لحم الخليل ذخيرة شرطة الجيش اعتقال مشتبهين هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا بث مباشر أرسنال ليستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم نيسان مهرجان الثالث قرية الرامة مشاركة واسعة نشأت ملحم اعتقال شمال البلاد هرب تنفيذ عملية نل ابيب احمد نور الدين طريف تبرع باعضائه وهب الحياة 5 شاخاص زراعة اعضاء مصرع عاملان سقطا من ارتفاع شاهق ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع اصابتان متوسطتان مفترق شفاعمرو حادث طرق شاحنة رافعة اسعاف شرطة فصل طالب جامعة فلسطينية حضن خطيبته داخل الجامعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com