تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-17 15:03:26 تعيين البروفيسور العرابي سميح بدارنه مديرا لقسم الاعصاب في مستشفى نهاريا |  2019-07-17 14:23:00 صور - 6 اصابات جراء حادث وانقلاب سيارة في عرابة |  2019-07-17 14:20:22 فيديو وصور - موجة حرائق تجتاح البلاد واخلاء منازل في الحي الجنوبي لقرية عرعرة بالمثلث |  2019-07-17 12:36:06 تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال |  2019-07-17 12:01:57 حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء |  2019-07-17 11:57:42 بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية |  2019-07-17 11:54:01 خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ |  2019-07-17 11:27:03 حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل |  2019-07-17 11:25:33 اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين |  2019-07-17 11:20:18 غرينبلات : بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية |  2019-07-16 22:08:15 تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية |  2019-07-17 10:48:59 جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا |  2019-07-17 10:40:12 مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي |  2019-07-17 10:37:59 فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته |  2019-07-17 10:07:37 مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السعودية تسمح بفتح المحال التجارية أثناء الصلاة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر مجلس الوزراء السعودي قرر في جلسته، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، ويعد ذلك تغييرا جذريا في عمل أسواق المملكة التي اعتادت أن تغلق أبوابها عند منتصف الليل وأوقات الصلاة.



ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القرار ينص على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها – كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسرى عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.


ومن هنا تساءل البعض وروج عن تأثير هذا القرار على قرار سابق بغلق المحلات التجارية وقت الصلاة، وانه بذلك يسمح بترك الصلاة.


بدوره، أوضح المهندس خالد الدغيثر، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، رد فى تصريحات لقناة "العربية" حول ما أثير عن أن القرار يشمل السماح للمحلات بالفتح في أوقات الصلاة، مؤكداً على أن القرار يسمح للمحلات والأنشطة التجارية بالفتح طوال 24 ساعة أي لما بعد الساعة 12 منتصف الليل، وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة، لكنه لم يمس القوانين السابقة، والتي تمنع فتح المحلات والأنشطة التجارية خلال أوقات الصلاة.


وأشار إلى أن القرار ينص على تحديد الأنشطة التى ستدفع مقابل مالى وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالى نظراً لمتطلبات طبيعة عملها فى مختلف الأوقات، وهذا ما سيحدد لاحقاً وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.


كما أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبى، بيّن أن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابيا على رفع مستوى رضا سكان المدن، وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.


وأضاف القصبى، أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلى للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكى واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى.


وشدد على أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.


وشهدت المملكة، العام الماضي، سلسلة قرارات أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال.




كلمات متعلقة

السعودية, تسمح, بفتح, المحال, التجارية, أثناء, الصلاة,

تابعونــا

عام ونصف .. كلب "ينتظر" صاحبه في المكان نفسه! عام ونصف .. كلب "ينتظر" صاحبه في المكان نفسه! 2019-07-17 | 14:36:09

أذهل كلب وفي سكان مدينة نافباكتوس اليونانية بوفائه المنقطع النظير، ودفعهم...

سقوط مخيف لامرأة حاولت الصعود إلى قطار تحرك لتوه! (فيديو) سقوط مخيف لامرأة حاولت الصعود إلى قطار تحرك لتوه! (فيديو) 2019-07-17 | 10:53:39

شهد ركاب محطة قطارات في الهند حادثة مريعة كادت تودي بحياة امرأة حاولت اللحاق...

تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم 2019-07-17 | 09:46:43

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بشكل ومواصفات الهاتف القادم من...

أول صورة على القمر كانت لكيس قمامة أول صورة على القمر كانت لكيس قمامة 2019-07-16 | 15:55:51

عندما خطا رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ خطوته الأولى على سطح القمر، وقال...

مبتكر فرنسي يطير على “لوح طائر” في عرض عسكري! مبتكر فرنسي يطير على “لوح طائر” في عرض عسكري! 2019-07-16 | 12:35:58

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، عرض ابتكار جديد يذكرنا بمشاهد أفلام الخيال...

انهيار لعبة بمدينة ملاهٍ بالهند يوقع قتيلين وإصابة 27 على الأقل انهيار لعبة بمدينة ملاهٍ بالهند يوقع قتيلين وإصابة 27 على الأقل 2019-07-16 | 10:29:48

أسفر انهيار لعبة في مدينة ملاهٍ في الهند عن وفاة شخصين على الأقل وإصابة 27 آخرين،...

صورة مسربة تكشف تصميما ثوريا لهاتف "آيفون" المرتقب صورة مسربة تكشف تصميما ثوريا لهاتف "آيفون" المرتقب 2019-07-16 | 09:06:32

بعد أن كثرت الأنباء عن شكل "آيفون 11" القادم، والتي أحبطت محبي الهاتف الشهير، بسبب...

تعطل تطبيقات "فيسبوك" بمعدل أعلى هذا العام ! تعطل تطبيقات "فيسبوك" بمعدل أعلى هذا العام ! 2019-07-15 | 16:00:23

أفاد تقرير جديد بأن التطبيقات المملوكة لـ "فيسبوك" تعرضت لأعطال كبيرة "غير متوقعة"...

4 أولاد في سيارة مسروقة.. ورسالة قبل رحلة الألف كيلومتر 4 أولاد في سيارة مسروقة.. ورسالة قبل رحلة الألف كيلومتر 2019-07-15 | 11:01:47

سرق 4 أولاد سيارة رباعية الدفع، وترك أحدهم رسالة لعائلته، قبل أن يتم ضبطهم بعيدا...

"الروبوت النملة" يستطيع القفز والتواصل والعمل الجماعي "الروبوت النملة" يستطيع القفز والتواصل والعمل الجماعي 2019-07-15 | 09:29:09

طور باحثون من مختبر البروفيسور جامي بايك السويسري روبوتات صغيرة يبلغ وزن الواحد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية اصابة طفل حورة النقب سقط من حافلة ركاب مستشفى سوروكا العلاج الشرطة اسعاف رصاصة طائشة ام الفحم تستقر نافذة منزل الشرطة التحقيق دون اصابات اضرار ضبط اسلحة ذخيرة شمال البلاد منطقة شرطة مسدس بندقية ثانوية رؤف ابو حاطوم يافة الناصرة تخريج حفل تخرج طلابها الفوج جديدام الفحم تظاهرة المسجد الاقصى حريق هائل منطقة حرشية واسعة قرب مستشفى نهاريا الجليل الغربي اطفاء شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش شيع جمهور غفير من اهالي باقة الغربية بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفتاة شيراز عويسات (15 عاما) الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة.مدخل ام الفحم مواجهات حرق اطارات الشارع الرئيسي الشرطة رؤى قدح كفر مندا طالبة الاولى المرتبة معرفة البلاد تفوز مسابقةالناصرة كرم مشعور كابتن ابناء هرتسليا درجة عليا فريق شارة مهام قيادة طمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل شكري عواوده نتسيرت عيليت بلدية اتفاقية ائتلافية تحويل المدينة ثنائية القائمة المشتركة التعايش مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com