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تعيين البروفيسور العرابي سميح بدارنه مديرا لقسم الاعصاب في مستشفى نهاريا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تم مؤخرا تعيين البروفيسور الطبيب والمحاضر الكبير في التخنيون سميح فالح بدارنه من عرابة  مديرا لقسم الاعصاب بمستشفى الجليل الغربي نهاريا 




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