تعيين, البروفيسور, العرابي, سميح, بدارنه, مديرا, لقسم, الاعصاب, في, مستشفى, نهاريا,

تم مؤخرا تعيين البروفيسور الطبيب والمحاضر الكبير في التخنيون سميح فالح بدارنه من عرابة مديرا لقسم الاعصاب بمستشفى الجليل الغربي نهاريا

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صور - 6 اصابات جراء حادث وانقلاب سيارة في عرابة 2019-07-17 | 14:23:00 اسفر حادث انقلاب سيارة بجانب بنك مركنتيل في مدينة عرابة ظهر اليوم الاربعاء عن...

فيديو وصور - موجة حرائق تجتاح البلاد واخلاء منازل في الحي الجنوبي لقرية عرعرة بالمثلث 2019-07-17 | 14:20:22 تشهد البلاد منذ ساعات الظهر موجة حرائق كبيرة في ظل أجواء الطقس الخماسينية الحارة....

حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء 2019-07-17 | 12:01:57 شب ظهر اليوم الاربعاء حريق هائل في منطقة التشيك بوست بحيفا . وقد استفرت الى...

بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية 2019-07-17 | 11:57:42 تقوم بلدية عكا بترميمات واسعة في شارع ههجنا عند مدخل البلدة القديمة من الجهة...

خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ 2019-07-17 | 11:54:01 تحقق الشرطة هذه الاثناء في ظروف وفاة طفل من قرية الفرعة في النقب الذي يبلغ من...

حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل 2019-07-17 | 11:27:03 فوجئ موظفو قسم الجباية في بلدية ام الفحم صباح اليوم الاربعاء بمواطن من المدينة...

اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين 2019-07-17 | 11:25:33 مددت المحكمة حتى يوم غد فترة اعتقال اثنين من سكان أم الفحم يشتبه بأنهما انتحلا...

تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية 2019-07-16 | 22:08:15 احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا مساء اليوم الثلاثاء...

جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا 2019-07-17 | 10:48:59 بشرى سارة للأهالي، انضم د. شاي ماركو - أخصائي الأعصاب للأطفال مؤخرًا لمنظومة علاج...