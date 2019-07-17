شائعة, الإرتباط, تطارد, مي, عز, الدين, وأحمد, السعدني,

نشرت الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ صورة الى جانب الممثل المصري ​أحمد السعدني​، أثارت من خلالها الشكوك مُجدّداً حول وجود علاقة تجمعهما.

وجاءت هذه الصورة التي نشرتها مي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلاد السعدني، علّقت عليها قائلة: "كل سنة ‏وأنت طيب يا أغلى الصحاب، ربنا يحميك وينجحك ويسعدك"، وانهالت عليها التعليقات والتكهنات حول وجود علاقة تجمعهما.‏الجدير بالذكر أن مي عز الدين وأحمد السعدني نفيا سابقاً وجود أيّ علاقة عاطفية بينهما، كما نفى السعدني خلال حوار سابق مع الإعلامية إنجي علي، وجود نِيّة قريبة للارتباط العاطفي مُجدّداً ‏بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي رُزق منها بطفلين.‏