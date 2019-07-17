تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-17 15:03:26 تعيين البروفيسور العرابي سميح بدارنه مديرا لقسم الاعصاب في مستشفى نهاريا |  2019-07-17 14:23:00 صور - 6 اصابات جراء حادث وانقلاب سيارة في عرابة |  2019-07-17 14:20:22 فيديو وصور - موجة حرائق تجتاح البلاد واخلاء منازل في الحي الجنوبي لقرية عرعرة بالمثلث |  2019-07-17 12:36:06 تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال |  2019-07-17 12:01:57 حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء |  2019-07-17 11:57:42 بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية |  2019-07-17 11:54:01 خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ |  2019-07-17 11:27:03 حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل |  2019-07-17 11:25:33 اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين |  2019-07-17 11:20:18 غرينبلات : بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية |  2019-07-16 22:08:15 تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية |  2019-07-17 10:48:59 جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا |  2019-07-17 10:40:12 مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي |  2019-07-17 10:37:59 فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته |  2019-07-17 10:07:37 مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

. أكل الحشرات "يحميك" من أحد أخطر أمراض العصر!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





قال علماء جامعة روما إن تناول النمل وغيرها من الحشرات يمكن أن يحمي الناس من الإصابة بمرض السرطان.


ووجدت الدراسة أن بعض الأنواع تحتوي على عدد أكبر من مضادات الأكسدة، مقارنة بعصير البرتقال.


وتقلل مضادات الأكسدة من تطور الجذور الحرة، التي يحتمل أن تكون خطرة في الجسم، ما يحمي من تلف الحمض النووي.


وقال أحد الباحثين إن ما يقرب من ربع سكان العالم يأكلون الحشرات بالفعل، وأن الباقين يجب أن يفعلوا ذلك أيضا.


وفي الدراسة، قام العلماء بسحق حشرات مختلفة، بما في ذلك النمل والصراصير ودودة القز. ثم اختبروا المسحوق لمعرفة عدد مضادات الأكسدة: مركبات مثل فيتامينات A وC وE وبيتا كاروتين، الموجودة فيها.


وكشفت الاختبارات أن دودة القز واليرقات الإفريقية، تملك ضعف عدد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون.


وكان مسحوق الصرصور وديدان القز يحتوي على 5 أضعاف عدد مضادات الأكسدة، التي توجد في عصير البرتقال المغذي.


وقال العالم البروفيسور ماورو سيرافيني: "الحشرات الصالحة للأكل هي مصدر ممتاز للبروتين والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والمعادن والألياف والفيتامينات. ولكن حتى الآن، لم يقم أحد بمقارنتها بالأطعمة الوظيفية، مثل زيت الزيتون أو عصير البرتقال، من حيث نشاط مضادات الأكسدة".


وأضاف سيرافيني أن هناك ميزة إضافية لتناول الحشرات، وهي بصمة الكربون المنخفضة، كونها أفضل بكثير للبيئة مقارنة بالزراعة التقليدية.


تجدر الإشارة إلى أن الجذور الحرة هي جزيئات شديدة التفاعل في الجسم تنتجها بعض التفاعلات الكيميائية.



وعلى الرغم من وجودها بشكل طبيعي في الجسم، إلا أن المستويات العالية من الجذور الحرة يمكن أن تتلف الحمض النووي والبروتينات وأجزاء أخرى من الخلايا، ما قد يؤدي إلى المرض والإصابة بالسرطان، عن طريق جعل الخلايا تتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتشكل الأورام.



ويمكن للإشعاع والسموم الناتجة عن البيئة، أن تزيد من عدد الجذور الحرة في الجسم، ولكن مضادات الأكسدة، مثل تلك المستخلصة من الفواكه والخضروات الصحية وكذلك الحشرات، يمكن أن تساعد في تقليلها.





كلمات متعلقة

., أكل, الحشرات, "يحميك", من, أحد, أخطر, أمراض, العصر!,

تابعونــا

تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال 2019-07-17 | 12:36:06

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر محذرة من الكميات الكبيرة جدا من السكر...

هذل هو أفضل مشروب طبيعي مثالي للصحة هذل هو أفضل مشروب طبيعي مثالي للصحة 2019-07-17 | 10:52:44

أعلن خبراء المركز العلمي للنظم الغذائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن...

كيف تتخلص من "الحموضة" في ثوانِ؟ كيف تتخلص من "الحموضة" في ثوانِ؟ 2019-07-17 | 09:29:33

قال البروفيسور بيتر مالفرتاينر إن شرب الماء يساعد في إطفاء حرقة المعدة؛ حيث إنه...

10 أطعمة تقي من ضعف النظر 10 أطعمة تقي من ضعف النظر 2019-07-16 | 15:55:20

أكدت الدكتورة لويزا ساستري على أهمية التغذية السليمة في الحفاظ على صحة العين؛...

مؤشرات خفية تدل على مشكلات قلبية مؤشرات خفية تدل على مشكلات قلبية 2019-07-16 | 12:30:57

تؤدي أمراض القلب إلى الوفاة في معظم الأحيان، خصوصا لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما،...

بلا أدوية.. أغذية تخفف الصداع بلا أدوية.. أغذية تخفف الصداع 2019-07-16 | 09:03:43

تساعد بعض الأطعمة في التخفيف والتخلص من آلام الرأس والصداع، لاحتوائها على العديد...

ماذا يحصل للجسم عند تناول التمور يوميا ماذا يحصل للجسم عند تناول التمور يوميا 2019-07-15 | 16:00:07

تعتبر التمور من المواد الغذائية المفيدة. لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر...

الابتعاد عن هذه العادات يقلل خطر الإصابة بألزهايمر الابتعاد عن هذه العادات يقلل خطر الإصابة بألزهايمر 2019-07-15 | 13:25:00

أشارت أبحاث حديثة إلى أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض...

لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟ لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟ 2019-07-15 | 11:07:54

كشفت تقارير عديدة، أن طاقم الطائرات ومهندسي الصيانة لا يشربون الشاي والقهوة في...

متى يجب تبديل فرشاة الأسنان؟ متى يجب تبديل فرشاة الأسنان؟ 2019-07-15 | 09:28:17

تمثل فرشاة الأسنان بيئة مثالية لظهور عدد من الأمراض وتكاثر البكتيريا في حال لم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي حريق مكاتب بتسيلم حقوق الانسان القدس مدينة طاقم تحقيق اضرار النيران اطفاء سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث عايد جميل عويسات باقة الغربية وفاة وعكة صحية المت به خلال قيادته سيارة ام الفحم مظاهرة حاشدة نصرة الشق الشمالي الشيخ رائد صلاح بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اورباباريسجيرمانمانشسترسيتي.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرتسرب مواد خطرة مصنع يوكنعام استنفار القوات الخاصة ايام دامية حوادث طرق جرائم قتل مصرع مقتل دهسا اطلاق نار ام الفحم عبلين رهط اللد رومانيا المغار بيت جن الطيبة مشتبه رفع صور حميمية انستغرام فيسبوك صديقته السابقة تظاهرة رؤساء مجالس عربية درزية تقليص مزايا ضريبية كفر ياسيف مفرق اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة مواجهات غضب مظاهرة قطرية القدس رفضا قانون كامينتس تسريع اوامر هدم بيوت عربية جولس مجلس محلي مصادقة ميزانية اجماع العام 2016 حريق قرب البيوت استنفار اخماد اطفاء قرية الشرطة الحر اشعة الشمس سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com