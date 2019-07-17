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عام ونصف .. كلب "ينتظر" صاحبه في المكان نفسه!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





أذهل كلب وفي سكان مدينة نافباكتوس اليونانية بوفائه المنقطع النظير، ودفعهم للتعاطف معه وإطعامه في المكان، الذي يلازمه منذ عام ونصف العام.


وذكر موقع Greek Reporter الإخباري، أن الكلب يعيش في هذا المكان، الذي شهد مصرع صاحبه البالغ من العمر 40 عاما، هاريس، في نوفمبر 2017 بحادث سير أليم حيث دهسته عربة خلاط للإسمنت.



واستقر الكلب الأبيض بالقرب من النصب، الذي تم وضعه على جانب الطريق بالقرب من مكان الحادث، ويرفض المغادرة أبدا، وهو يتفيأ في ظل الشجيرات النامية في الجوار أيام الحر.


وما يجعل سكان المنطقة في حيرة من أمرهم، هو كيف استطاع هذا الكلب القدوم لوحده إلى مكان الحادث، الذي يبعد 12 كيلومترا من بيت صاحبه.


وحاول بعض السكان إيواء الكلب في بيوتهم، لكنه كان يتركهم في كل مرة ويأتي إلى مكان مصرع صاحبه. وتقوم مجموعة من السكان المحليين بإطعام وسقاية الكلب.  




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