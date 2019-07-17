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طفل روسي يحطم رقما خياليا قياسيا في تمرين الضغط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حطم الطفل رحيم كورييف من جمهورية الشيشان الروسية والبالغ 6 سنوات رقمين عالميين بأداء تمرين الضغط.



وقام كورييف بتسجيل الرقمين القياسيين في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون في مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان، بإشراف المسؤولين عن الأرقام القياسية الروسية، حيث قام بأداء تمرين الضغط 4183 مرة دون استراحة خلال ساعتين فقط، و4618 مرة خلال أكثر من ساعتين.


وقامت لجنة تحرير كتاب الأرقام القياسية الروسية بتسليم الطفل شهادة تؤكد تحطيمه الأرقام القياسية بشكل رسمي في فئة "اللياقة" الروسية.



وهنأ رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الطفل كورييف على إنجازه الرياضي، وتمنى له المثابرة وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، وقام بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" يوثق تحقيق "البطل الصغير" لرقميه القياسيين.


وصاحب الرقمين السابقين هو الطفل إبراهيم ليانوف من جمهورية إنغوشيا الروسية، بتنفيذه تمرين الضغط 3720 مرة دون استراحة خلال ساعتين فقط، و4445 مرة خلال أكثر من ساعتين.




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