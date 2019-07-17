صور - 6 اصابات جراء حادث وانقلاب سيارة في عرابة

طاقم مركز ريم الطبي قدم للمصابين العلاج العلاج ونقلهم للمستشفى .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اسفر حادث انقلاب سيارة بجانب بنك مركنتيل في مدينة عرابة ظهر اليوم الاربعاء عن اصابة 6 اشخاص وصفت حالتهم بين المتوسطة والطفيفة .

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