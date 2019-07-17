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صور - 6 اصابات جراء حادث وانقلاب سيارة في عرابة



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اسفر حادث انقلاب سيارة بجانب بنك مركنتيل في مدينة عرابة ظهر اليوم الاربعاء عن اصابة 6 اشخاص وصفت حالتهم بين المتوسطة والطفيفة .



طاقم مركز ريم الطبي قدم للمصابين العلاج  العلاج ونقلهم للمستشفى .



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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