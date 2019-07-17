تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-17 15:03:26 تعيين البروفيسور العرابي سميح بدارنه مديرا لقسم الاعصاب في مستشفى نهاريا |  2019-07-17 14:23:00 صور - 6 اصابات جراء حادث وانقلاب سيارة في عرابة |  2019-07-17 14:20:22 فيديو وصور - موجة حرائق تجتاح البلاد واخلاء منازل في الحي الجنوبي لقرية عرعرة بالمثلث |  2019-07-17 12:36:06 تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال |  2019-07-17 12:01:57 حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء |  2019-07-17 11:57:42 بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية |  2019-07-17 11:54:01 خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ |  2019-07-17 11:27:03 حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل |  2019-07-17 11:25:33 اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين |  2019-07-17 11:20:18 غرينبلات : بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية |  2019-07-16 22:08:15 تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية |  2019-07-17 10:48:59 جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا |  2019-07-17 10:40:12 مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي |  2019-07-17 10:37:59 فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته |  2019-07-17 10:07:37 مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو وصور - موجة حرائق تجتاح البلاد واخلاء منازل في الحي الجنوبي لقرية عرعرة بالمثلث



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تشهد البلاد منذ ساعات الظهر موجة حرائق كبيرة في ظل أجواء الطقس الخماسينية الحارة. 



جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي: تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ والطائرات على اخماد النيران التي اندلعت في عدة مناطق من الشمال وحتى الجنوب.


*ابرز مناطق ونقاط الحرائق*

- حريق كبير في منطقه حرشية بين عرعرة وبرطعة حيث تعمل الطواقم على اخماد النيران ومنع انتشارها. ويذكر انه تم اخلاء منازل في احياء بلدة عرعرة وذلك بسبب انتشار النيران في تلك المنطقة. وطواقم عديدة تعمل على اخماد الحريق واخلاء المواطنين من مناطق عديدة محاذية.


- تعمل ١٠ طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شب في منطقة حرشية بالقرب من موشاف "اديرت" بمنطقة لواء القدس، حيث تنتشر النيران بسرعة كبيرة بسبب الرياح القوية.


رجال الاطفاء يحاولون السيطرة على النار ومنع اقترابها من خط المنازل المجاورة. وتم استدعاء طواقم اطفاء اخرى من لواء الجنوب الى جانب طائرات اطفاء للمساعدة في اخماد الحريق.


- ١٥ طاقم اطفاء يعملون على اخماد حريق كبير في منطقة اعشاب وعرية في تشيك بوست نفي شئنان بحيفا. طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل في ثلاثة مناطق من اجل انتشار النيران باتجاه محطة الوقود ونيشر وحتى الان لم تتم السيطرة على الحريق.


- اندلاع حريق كبير في منطقة حرشية في رمات بينكس شرقي شارع رقم ٤ في منطقة دان ويؤدي الى اندلاع النيران باربعة منازل الى جانب اخلاء عشرات المنازل القريبة.


*** 

*سلطة الإطفاء والإنقاذ: اشعال النيران ممنوع في المناطق المفتوحة والاحراش والمخالف قد يعرّض نفسه لعقوبة السجن أو دفع غرامات باهظة*

- سلطة الإطفاء تعزز طواقهما بمختلف انحاء البلاد وتناشد المواطنين بالتقيّد بالتعليمات

- في ظل أحوال الطقس الحارّة يعلن الإطفاء والإنقاذ عن حالة تأهب قصوى

***

أجرى قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ تقييمًا للأوضاع في أعقاب الأجواء الحارة التي ستشهدها البلاد بدءًا من اليوم الاربعاء، بالاشتراك مع جهات طوارئ عدّة، وقد تقرر تعزيز طواقم الإطفاء والإنقاذ في مختلف أنحاء البلاد ورفع عددها الى أعلى مستوى، إلى جانب دمج المتطوعين أيضًا. ونظرًا للأجواء الخماسينية الحارة، يعلن الإطفاء والإنقاذ عن حالة تأهب قصوى، خاصة وانّه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق الى 47 درجة مؤوية.

سلطة الإطفاء والإنقاذ تناشد جمهور المواطنين بالتقيّد بتعليمات والامتناع عن اشعال النار والمشاعل بسبب الخطر الكامن في انتشار النيران والحرائق والتي قد تشكّل خطرًا على الحياة، الممتلكات والطبيعة. كما نناشد المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والانتباه من أي حدث طارئ والتبليغ عن أي حريق أو دخان عبر الاتصال على 102 لرجال الإطفاء.


نذكّر أنّ قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أصدر أمرًا رسميًا يمنع اضرام/اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف. و القرار سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم 21.07 وحتى يوم 26.09 بين الساعات 07:00 صباحُا وحتى 20:00 مساءً في كافة أنحاء البلاد.


ونشدد على أنّ المخالف لهذا الأمر قد يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والتي قد تؤدي الى السجن نحو نصف عام أو غرامة مالية باهظة قد تصل الى 70 ألف شيكل.




كلمات متعلقة

فيديو, وصور, -, موجة, حرائق, تجتاح, البلاد, واخلاء, منازل, في, الحي, الجنوبي, لقرية, عرعرة, بالمثلث,

تابعونــا

تعيين البروفيسور العرابي سميح بدارنه مديرا لقسم الاعصاب في مستشفى نهاريا تعيين البروفيسور العرابي سميح بدارنه مديرا لقسم الاعصاب في مستشفى نهاريا 2019-07-17 | 15:03:26

تم مؤخرا تعيين البروفيسور الطبيب والمحاضر الكبير في التخنيون سميح فالح بدارنه من...

صور - 6 اصابات جراء حادث وانقلاب سيارة في عرابة صور - 6 اصابات جراء حادث وانقلاب سيارة في عرابة 2019-07-17 | 14:23:00

اسفر حادث انقلاب سيارة بجانب بنك مركنتيل في مدينة عرابة ظهر اليوم الاربعاء عن...

حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء 2019-07-17 | 12:01:57

شب ظهر اليوم الاربعاء حريق هائل في منطقة التشيك بوست بحيفا . وقد استفرت الى...

بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية 2019-07-17 | 11:57:42

تقوم بلدية عكا بترميمات واسعة في شارع ههجنا عند مدخل البلدة القديمة من الجهة...

خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ 2019-07-17 | 11:54:01

تحقق الشرطة هذه الاثناء في ظروف وفاة طفل من قرية الفرعة في النقب الذي يبلغ من...

حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل 2019-07-17 | 11:27:03

فوجئ موظفو قسم الجباية في بلدية ام الفحم صباح اليوم الاربعاء بمواطن من المدينة...

اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين 2019-07-17 | 11:25:33

مددت المحكمة حتى يوم غد فترة اعتقال اثنين من سكان أم الفحم يشتبه بأنهما انتحلا...

تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية 2019-07-16 | 22:08:15

احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا مساء اليوم الثلاثاء...

جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا 2019-07-17 | 10:48:59

بشرى سارة للأهالي، انضم د. شاي ماركو - أخصائي الأعصاب للأطفال مؤخرًا لمنظومة علاج...

مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي 2019-07-17 | 10:40:12

لقي سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب مصرعه اليوم الاربعاء بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انتخابات الفريديس رئاسة مجلس محلي قرية اقتراع يونس مرعي وفاة اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء وفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة كفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب عائلة دوابشة اعتقال مشتبهين مصرع الام الاب الابن اصابة دومانانسي حوا من حيفا تعلن انسحابها من برنامج اراب ايدول نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس سلطة اطفاء فعاليات خاصة طلاب اهالي قرية المغار المنطقة الشمالية عمل شرح الجش احتفال احد الشعانين قداس مسيرة كشفية سعف النخيل الاطفال مصرع رضيع اصابة شاب احدى القرى البدوية في الجنوب النقب رمات حوفيف وادي النعيم مصرع عامل سقط عن سلم في كنيون مجمع تجاري حيفا ورشة عمل شرطة اسعاف اتهام شاب عربي اللد اضرام النار حرق محل هواتف كفار سابا اشلرطو فيديو توثيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com