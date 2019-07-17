فيديو وصور - موجة حرائق تجتاح البلاد واخلاء منازل في الحي الجنوبي لقرية عرعرة بالمثلث

تشهد البلاد منذ ساعات الظهر موجة حرائق كبيرة في ظل أجواء الطقس الخماسينية الحارة.

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي: تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ والطائرات على اخماد النيران التي اندلعت في عدة مناطق من الشمال وحتى الجنوب.*ابرز مناطق ونقاط الحرائق*- حريق كبير في منطقه حرشية بين عرعرة وبرطعة حيث تعمل الطواقم على اخماد النيران ومنع انتشارها. ويذكر انه تم اخلاء منازل في احياء بلدة عرعرة وذلك بسبب انتشار النيران في تلك المنطقة. وطواقم عديدة تعمل على اخماد الحريق واخلاء المواطنين من مناطق عديدة محاذية.- تعمل ١٠ طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شب في منطقة حرشية بالقرب من موشاف "اديرت" بمنطقة لواء القدس، حيث تنتشر النيران بسرعة كبيرة بسبب الرياح القوية.رجال الاطفاء يحاولون السيطرة على النار ومنع اقترابها من خط المنازل المجاورة. وتم استدعاء طواقم اطفاء اخرى من لواء الجنوب الى جانب طائرات اطفاء للمساعدة في اخماد الحريق.- ١٥ طاقم اطفاء يعملون على اخماد حريق كبير في منطقة اعشاب وعرية في تشيك بوست نفي شئنان بحيفا. طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل في ثلاثة مناطق من اجل انتشار النيران باتجاه محطة الوقود ونيشر وحتى الان لم تتم السيطرة على الحريق.- اندلاع حريق كبير في منطقة حرشية في رمات بينكس شرقي شارع رقم ٤ في منطقة دان ويؤدي الى اندلاع النيران باربعة منازل الى جانب اخلاء عشرات المنازل القريبة.****سلطة الإطفاء والإنقاذ: اشعال النيران ممنوع في المناطق المفتوحة والاحراش والمخالف قد يعرّض نفسه لعقوبة السجن أو دفع غرامات باهظة*- سلطة الإطفاء تعزز طواقهما بمختلف انحاء البلاد وتناشد المواطنين بالتقيّد بالتعليمات- في ظل أحوال الطقس الحارّة يعلن الإطفاء والإنقاذ عن حالة تأهب قصوى***أجرى قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ تقييمًا للأوضاع في أعقاب الأجواء الحارة التي ستشهدها البلاد بدءًا من اليوم الاربعاء، بالاشتراك مع جهات طوارئ عدّة، وقد تقرر تعزيز طواقم الإطفاء والإنقاذ في مختلف أنحاء البلاد ورفع عددها الى أعلى مستوى، إلى جانب دمج المتطوعين أيضًا. ونظرًا للأجواء الخماسينية الحارة، يعلن الإطفاء والإنقاذ عن حالة تأهب قصوى، خاصة وانّه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق الى 47 درجة مؤوية.سلطة الإطفاء والإنقاذ تناشد جمهور المواطنين بالتقيّد بتعليمات والامتناع عن اشعال النار والمشاعل بسبب الخطر الكامن في انتشار النيران والحرائق والتي قد تشكّل خطرًا على الحياة، الممتلكات والطبيعة. كما نناشد المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والانتباه من أي حدث طارئ والتبليغ عن أي حريق أو دخان عبر الاتصال على 102 لرجال الإطفاء.نذكّر أنّ قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أصدر أمرًا رسميًا يمنع اضرام/اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف. و القرار سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم 21.07 وحتى يوم 26.09 بين الساعات 07:00 صباحُا وحتى 20:00 مساءً في كافة أنحاء البلاد.ونشدد على أنّ المخالف لهذا الأمر قد يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والتي قد تؤدي الى السجن نحو نصف عام أو غرامة مالية باهظة قد تصل الى 70 ألف شيكل.