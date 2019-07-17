بالصور.., زفاف, ملكة, جمال, بدينات, العرب!,

شاركت ملكة جمال بدينات العرب، جيسيكا صهيون، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من صور حفل زفافها وتمنيات والدها لها بهذه المناسبة.

وعقد حفل زفاف جيسيكا صهيون يوم الأحد 14 يوليو الجاري في أجواء من الفرح ضمت الأهل والأقرباء والأصدقاء، الذين تمنوا لها السعادة في عش الزوجية.برشاقة ملحوظة.. ملكة جمال بدينات العرب لعام 2014 اللبنانية جيسيكا صهيون تحتفل بزفافها وتشارك الصور عبر حسابها الشخصي على #فيس_بوك#حول_العالم #لبنان #رشاقة #خسارة_الوزنوأكثر ما أثّر بجيسيكا تمنيات والدها لها بهذه المناسبة حيث قال لها: "أتمنى أن يكون زوجك صديقك وتكوني صديقته وتتمكنا من إكمال أيامكما، التي أتمنى أن تكون جميلة. إنشالله يكون المشوار حلو. وتكونان سعيدين ونرى أحفادكما".كما عبرت صهيون خلال الحفل عن سعادتها واعتزازها بوالدها فقالت: "كان حلمي منذ الصغر أن أصبح مشهورة وأكبر وأعمل وأحقق النجاح في حياتي وأن أجد الشخص الذي أحبه ويحبني. وهذا اليوم هو أحد أحلامي، لكن أحلامي لم تكن لتتحقق لولا وجود شخص واحد في حياتي، وهذا الشخص هو أنت أبي".يذكر أن شهرة صهيون بدأت بعد فوزها بلقب "ملكة جميلات بدينات العرب" للعام 2014. وبعد فترة فقدت نحو 41 كيلوغراما من وزنها.وأكدت ملكة جمال بدينات العرب استمرارها في رسالتها التي حملتها يوم تتويجها باللقب، ودعوتها لتخطي مشكلة البدانة بثقة لأنها مرض يدمر الإنسان صحيا ونفسيا.