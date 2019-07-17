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حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء
2019-07-17 12:05:17
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حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء
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