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حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء



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حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء




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