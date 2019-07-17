تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-17 12:36:06 تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال |  2019-07-17 12:01:57 حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء |  2019-07-17 11:57:42 بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية |  2019-07-17 11:54:01 خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ |  2019-07-17 11:27:03 حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل |  2019-07-17 11:25:33 اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين |  2019-07-17 11:20:18 غرينبلات : بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية |  2019-07-16 22:08:15 تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية |  2019-07-17 10:48:59 جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا |  2019-07-17 10:40:12 مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي |  2019-07-17 10:37:59 فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته |  2019-07-17 10:07:37 مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل |  2019-07-17 10:01:08 استطلاع - لو جرت الانتخابات أمس لحصلت المشتركة على 11 مقعدا والليكود على 31 وكاحول لافان على 30 مقعدا |  2019-07-17 09:46:43 تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم |  2019-07-17 09:17:50 صور - ضبط سلاح وقنابل صوتية في عرابة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شب ظهر اليوم الاربعاء حريق هائل في منطقة التشيك بوست بحيفا .


وقد استفرت الى المكان طواقم الاطفاء في محاولة لمنع انتشار النيران .

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق 




كلمات متعلقة

حريق, هائل, في, منطقة, مفتوحة, بحيفا, واستنفار, الاطفاء,

تابعونــا

بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية 2019-07-17 | 11:57:42

تقوم بلدية عكا بترميمات واسعة في شارع ههجنا عند مدخل البلدة القديمة من الجهة...

خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ 2019-07-17 | 11:54:01

تحقق الشرطة هذه الاثناء في ظروف وفاة طفل من قرية الفرعة في النقب الذي يبلغ من...

حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل 2019-07-17 | 11:27:03

فوجئ موظفو قسم الجباية في بلدية ام الفحم صباح اليوم الاربعاء بمواطن من المدينة...

اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين 2019-07-17 | 11:25:33

مددت المحكمة حتى يوم غد فترة اعتقال اثنين من سكان أم الفحم يشتبه بأنهما انتحلا...

تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية 2019-07-16 | 22:08:15

احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا مساء اليوم الثلاثاء...

جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا 2019-07-17 | 10:48:59

بشرى سارة للأهالي، انضم د. شاي ماركو - أخصائي الأعصاب للأطفال مؤخرًا لمنظومة علاج...

مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي 2019-07-17 | 10:40:12

لقي سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب مصرعه اليوم الاربعاء بعد...

فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته 2019-07-17 | 10:37:59

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرايل للاعلام العربي: مع نهاية تحقيق...

مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل 2019-07-17 | 10:07:37

قتل مواطن يبلغ 60 عاماً، صباح اليوم الأربعاء، برصاص مجهولين في سوق الحلال ببلدة...

استطلاع - لو جرت الانتخابات أمس لحصلت المشتركة على 11 مقعدا والليكود على 31 وكاحول لافان على 30 مقعدا استطلاع - لو جرت الانتخابات أمس لحصلت المشتركة على 11 مقعدا والليكود على 31 وكاحول لافان على 30 مقعدا 2019-07-17 | 10:01:08

يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة "كيشِت" أنه لو جرت الانتخابات أمس، لحصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتاراشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة ميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة طالب يطعن اخرا ام الفحم ألة حادة شجار جدال تطور بينهما توقيف المشتبه الشرطة اجواء مشحونة مسجد اقصى مبارك محل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى طعن دهس اطلاق نار القدس عمليتين قتيلان عدد من المصابين الصندحاوي مسيرة كفر قرع مشاركة واسعة السابعة عشرةمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester City vs Manchester United في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 مشاهدة علىتوفيق اغبارية ام الفحم اطلاق 21 رصاصة سيارة شقيقي مركونة حي الميدان مدينة شرطة مصرع شخصين حادث طرق مروع الشيخ دنون يركا جثة شاب حي العمال الناصرة العثور التحقيق ملابسات الحادث شاب امين عمر دراوشة 19 عاما اكسال مار يوسف الناصرة مدرسة تخليد ذكرى لقاء خريجين دهبر مريم وفاة حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين منير نبواني جولس رئيس مجلس محلي سلمان عامر قتل لائحة اتهام محكمة مركزية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com