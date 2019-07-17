حريق, هائل, في, منطقة, مفتوحة, بحيفا, واستنفار, الاطفاء,

وقد استفرت الى المكان طواقم الاطفاء في محاولة لمنع انتشار النيران .ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق

شب ظهر اليوم الاربعاء حريق هائل في منطقة التشيك بوست بحيفا .

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