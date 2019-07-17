بلدية, عكا, تقوم, بترميمات, واسعة, في, مدخل, عكا, القديمة, من, الجهة, الغربية,

تقوم بلدية عكا بترميمات واسعة في شارع ههجنا عند مدخل البلدة القديمة من الجهة الغربية – مقابل متنزه الغربي. حيث بلغت تكلفة المشروع مليون شاقل.

ويشمل العمل إنشاء دوار لتسهيل حركة السير عند مدخل مدرسة الامل الابتدائية، ويتم العمل على توسيع موقف السيارات بجانب المدرسة، اضافة الى تزفيت الشارع من مركز الشرطة وحتى مدخل البلدة القديمة.أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: "بدأنا بمشروع ترميم مدخل البلدة القديمة ليتلائم ايضا مع التغييرات والتحضير لبناء القاعة الرياضية الكبيرة بجانب مدرسة الامل. وقد بلغت تكلفة المشروع مليون شاقل". "ويهدف هذا المشروع ايضا لتنظيم حركة السير في هذه المنطقة وتوسيع موقف السيارات ليكون في خدمة اهلنا في عكا وزوار المدينة".