تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-17 12:36:06 تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال |  2019-07-17 12:01:57 حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء |  2019-07-17 11:57:42 بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية |  2019-07-17 11:54:01 خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ |  2019-07-17 11:27:03 حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل |  2019-07-17 11:25:33 اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين |  2019-07-17 11:20:18 غرينبلات : بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية |  2019-07-16 22:08:15 تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية |  2019-07-17 10:48:59 جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا |  2019-07-17 10:40:12 مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي |  2019-07-17 10:37:59 فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته |  2019-07-17 10:07:37 مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل |  2019-07-17 10:01:08 استطلاع - لو جرت الانتخابات أمس لحصلت المشتركة على 11 مقعدا والليكود على 31 وكاحول لافان على 30 مقعدا |  2019-07-17 09:46:43 تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم |  2019-07-17 09:17:50 صور - ضبط سلاح وقنابل صوتية في عرابة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تقوم بلدية عكا بترميمات واسعة في شارع ههجنا عند مدخل البلدة القديمة من الجهة الغربية – مقابل متنزه الغربي. حيث بلغت تكلفة المشروع مليون شاقل.



ويشمل العمل إنشاء دوار لتسهيل حركة السير عند مدخل مدرسة الامل الابتدائية، ويتم العمل على توسيع موقف السيارات بجانب المدرسة، اضافة الى تزفيت الشارع من مركز الشرطة وحتى مدخل البلدة القديمة.


أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: "بدأنا بمشروع ترميم مدخل البلدة القديمة ليتلائم ايضا مع التغييرات والتحضير لبناء القاعة الرياضية الكبيرة بجانب مدرسة الامل. وقد بلغت تكلفة المشروع مليون شاقل". "ويهدف هذا المشروع ايضا لتنظيم حركة السير في هذه المنطقة وتوسيع موقف السيارات ليكون في خدمة اهلنا في عكا وزوار المدينة".




كلمات متعلقة

بلدية, عكا, تقوم, بترميمات, واسعة, في, مدخل, عكا, القديمة, من, الجهة, الغربية,

تابعونــا

حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء 2019-07-17 | 12:01:57

شب ظهر اليوم الاربعاء حريق هائل في منطقة التشيك بوست بحيفا . وقد استفرت الى...

خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ 2019-07-17 | 11:54:01

تحقق الشرطة هذه الاثناء في ظروف وفاة طفل من قرية الفرعة في النقب الذي يبلغ من...

حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل 2019-07-17 | 11:27:03

فوجئ موظفو قسم الجباية في بلدية ام الفحم صباح اليوم الاربعاء بمواطن من المدينة...

اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين 2019-07-17 | 11:25:33

مددت المحكمة حتى يوم غد فترة اعتقال اثنين من سكان أم الفحم يشتبه بأنهما انتحلا...

تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية 2019-07-16 | 22:08:15

احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا مساء اليوم الثلاثاء...

جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا 2019-07-17 | 10:48:59

بشرى سارة للأهالي، انضم د. شاي ماركو - أخصائي الأعصاب للأطفال مؤخرًا لمنظومة علاج...

مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي 2019-07-17 | 10:40:12

لقي سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب مصرعه اليوم الاربعاء بعد...

فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته 2019-07-17 | 10:37:59

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرايل للاعلام العربي: مع نهاية تحقيق...

مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل 2019-07-17 | 10:07:37

قتل مواطن يبلغ 60 عاماً، صباح اليوم الأربعاء، برصاص مجهولين في سوق الحلال ببلدة...

استطلاع - لو جرت الانتخابات أمس لحصلت المشتركة على 11 مقعدا والليكود على 31 وكاحول لافان على 30 مقعدا استطلاع - لو جرت الانتخابات أمس لحصلت المشتركة على 11 مقعدا والليكود على 31 وكاحول لافان على 30 مقعدا 2019-07-17 | 10:01:08

يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة "كيشِت" أنه لو جرت الانتخابات أمس، لحصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرق البروة سائق حادث دراجة نارية شاحنة شارع 85 اصابة مستشفى الشرطة شرطة تحول الناصرة ثكنة عسكرية مظاهرة بيج فاشن خيالة وحدات يسام مواجهات اعتقالات حراك شبابينجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب عماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين الشيخ مجدي الخطيب ابو القسام عرابة مدينة شرطة حركة اسلامية شق شمالي اقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير بعد انتظار دام 10 سنوات نسيم ابو رعد زوجته يرززقان مولودهما البكر محمد ام الفحم رجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفاتخليص عالقين ركاب ترانزيت مياه الامطار حيفا تحت جسر اطفاء انقاذ نهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققمظاهرة الناصرة الجبهة الحزب الشيوعي القدس الاقصى نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس مجهولون اقتحام بيت دير حنا ضرب مبرح عصي الشرطة تحقق مستشفى رمبام حيفا سواعد محمد المرحوم فاعور سواعد الحسينية التبرع بقلب يشاي طبعون انهيار حائط سخنين اصابة بالغة رجل مدينة اسعاف شرطة موسى يوسف غنطوس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com