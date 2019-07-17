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خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق
  • الاطفال البدو معرضون للوفاة اكثر بـ 6 اضعاف مقارنة مع الاولاد من المجتمع اليهودي وذات الاحتمال الاكبر للوفاة نتيجة الإصابة غير متعمدة مقارنة مع باقي فئات الاولاد على مستوى البلاد
تحقق الشرطة هذه الاثناء في ظروف وفاة طفل من قرية الفرعة في النقب الذي يبلغ من العمر 10 سنوات بعد ان تعرض لإصابة نتيجة سقوط غصن شجرة في احد المتنزهات اثناء تواجده في اطار مخيم صيفي اقيم في منطقة الجنوب. واشارت الشرطة في بيان لها ان الطفل على ما يبدو كان جالسا على مقعد تحت الشجرة التي سقط احد اغصانها مما ادى الى اصابة الطفل بصورة خطيرة في رأسه توفي لاحقا بعد فشل محاولات انقاذه. 



وقالت مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد ان الاولاد كافة معرضون لخطر الاصابة بصورة اكبر بأضعاف بسبب قضائهم معظم الوقت خارج المنزل خلال العطلة الصيفية. وبحسب المعطيات المتوفرة لدى المؤسسة فانه ما بين السنوات 2008 حتى 2019 فقد توفي 278 ولدت من المجتمع البدوي في النقب تتراوح اعمارهم ما بين صفر حتى 17 عام.


وفي العام الماضي 2018 توفي  18 ولدا من المجتمع البدوي في النقب نتيجة التعرض لإصابات غير متعمدة، اما منذ مطلع العام الحالي 2019  حتى كتابة هذه السطور فقد توفي 11 طفلا بضمنهم حادثا الامس واليوم . وتشير المعطيات ايضا الى ان احتمال وفاة الطفل البدوي اعلى بـ 6 اضعاف مقارنة مع احتمال وفاة الطفل من المجتمع اليهودي  كما ان الاطفال البدو في منطقة الجنوب هم اصحاب الاحتمال الاكبر للوفاة نتيجة الاصابات غير المتعمدة على مستوى البلاد كافة. 


اما فيما يتعلق بحادث الدهس الذي وقع امس وأدى الى وفاة الطفلة التي بلغت من العمر عام ونصف من مدينة رهط فقالت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد ان الحديث يدور عن حالة دهس  وقعت اثناء مكوث الضحية في المحيط القريب من السيارة. حيث تشير المعطيات بهذا الصدد ان 115 حالة وفاة شهدها المجتمع البدوي في النقب منذ عام 2008 حتى كتابة هذه السطور لأطفال حتى جيل 17 عام بما في ذلك 6 حالات وفاة خلال العام 2019 . 


وعقبت المديرة العامة لمؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أورلي سيلفنجر على هاتان المأساتين:" ان القلب يحترق لفقدان فلذات اكبادنا. ان الاولاد البدو يعتبرون ذات الاحتمال الاكبر للتعرض للوفاة نتيجة التعرض لإصابات غير متعمدة مقارنة مع باقي فئات الاولاد في سائر انحاء البلاد. ان مؤسسة بطيرم لأمان الاولاد تعمل منذ سنوات بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال نشاطات عديدة فيما يسمى بخطط وبرامج التداخل الاجتماعي لرفع الوعي وتقليص حالات الاصابة والوفاة. خلال العام الماضي 2018 شهدنا انخفاض حاد في حالات الوفاة للأطفال البدو في النقب. ففي اطار التعاون رفع الوعي والارشادات نحن نُشدد على ضرورة الفصل بين المكان المعد لوقوف السيارات في ساحة المنزل وبين المساحة المُعدة للعب الأطفال. اذ ان السائق ليس بإمكانه ملاحظة الاطفال الذين يلعبون في المحيط القريب من السيارة خاصة خلفها لذا على السائق التأكد قبل ركوب السيارة من عدم وجود اي شخص في محيط السيارة وخلفها وضرورة تركيب مجسات الكترونية لتحذير السائق من وجود شخص اثناء رجوعه الى الخلف بسيارته".  



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