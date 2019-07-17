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حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فوجئ موظفو قسم الجباية في بلدية ام الفحم صباح اليوم الاربعاء بمواطن من المدينة دخل القسم يسحب خلفه صندوقا وفيه اكياس ممتلئة بالعملات المعدنية من فئة ال 10 اغورات والنصف شاقل , جاء ليدفعها ضريبة السلطة المحلية (أرنونا) .


وقد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للمواطن وهو داخل القسم في البلدية والى جانبه الصندوق (بوكس) وفيه المبلغ .





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