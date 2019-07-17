اعتقال, مشتبهين, من, أم, الفحم, بالاحتيال, على, مسنين,

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شب ظهر اليوم الاربعاء حريق هائل في منطقة التشيك بوست بحيفا . وقد استفرت الى...
تقوم بلدية عكا بترميمات واسعة في شارع ههجنا عند مدخل البلدة القديمة من الجهة...
تحقق الشرطة هذه الاثناء في ظروف وفاة طفل من قرية الفرعة في النقب الذي يبلغ من...
فوجئ موظفو قسم الجباية في بلدية ام الفحم صباح اليوم الاربعاء بمواطن من المدينة...
احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا مساء اليوم الثلاثاء...
بشرى سارة للأهالي، انضم د. شاي ماركو - أخصائي الأعصاب للأطفال مؤخرًا لمنظومة علاج...
لقي سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب مصرعه اليوم الاربعاء بعد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرايل للاعلام العربي: مع نهاية تحقيق...
قتل مواطن يبلغ 60 عاماً، صباح اليوم الأربعاء، برصاص مجهولين في سوق الحلال ببلدة...
يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة "كيشِت" أنه لو جرت الانتخابات أمس، لحصل...