اعتقال, مشتبهين, من, أم, الفحم, بالاحتيال, على, مسنين,

وأحيل ثالث إلى الإقامة الجبرية.وبحسب الشبهات كان الثلاثة يعرضون على مواطنين كبار السن من سكان تل أبيب إصلاح أعطال وهمية في بيوتهم مقابل مبالغ مالية بآلاف الشواقل.

مددت المحكمة حتى يوم غد فترة اعتقال اثنين من سكان أم الفحم يشتبه بأنهما انتحلا صفة سباكين واعتادوا أن يعرفوا أنفسهم على أنهم محترفون.

تابعونــا

حريق هائل في منطقة مفتوحة بحيفا واستنفار الاطفاء 2019-07-17 | 12:01:57 شب ظهر اليوم الاربعاء حريق هائل في منطقة التشيك بوست بحيفا . وقد استفرت الى...

بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في مدخل عكا القديمة من الجهة الغربية 2019-07-17 | 11:57:42 تقوم بلدية عكا بترميمات واسعة في شارع ههجنا عند مدخل البلدة القديمة من الجهة...

خلال 24 ساعة - مأساتان في النقب تحصدان حياة طفلين نتيجة الدهس وسقوط غصن شجرة‎ 2019-07-17 | 11:54:01 تحقق الشرطة هذه الاثناء في ظروف وفاة طفل من قرية الفرعة في النقب الذي يبلغ من...

حدث في ام الفحم - مواطن يقدم على دفع الارنونه بالعملات المعدنيه من فئه ال 10 اغورات ونصف الشاقل 2019-07-17 | 11:27:03 فوجئ موظفو قسم الجباية في بلدية ام الفحم صباح اليوم الاربعاء بمواطن من المدينة...

تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية 2019-07-16 | 22:08:15 احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا مساء اليوم الثلاثاء...

جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا 2019-07-17 | 10:48:59 بشرى سارة للأهالي، انضم د. شاي ماركو - أخصائي الأعصاب للأطفال مؤخرًا لمنظومة علاج...

مصرع سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال مخيم صيفي 2019-07-17 | 10:40:12 لقي سليمان نايف جبارين (10 سنوات) من الفرعة في النقب مصرعه اليوم الاربعاء بعد...

فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته 2019-07-17 | 10:37:59 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرايل للاعلام العربي: مع نهاية تحقيق...

مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل 2019-07-17 | 10:07:37 قتل مواطن يبلغ 60 عاماً، صباح اليوم الأربعاء، برصاص مجهولين في سوق الحلال ببلدة...