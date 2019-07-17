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اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين



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 مددت المحكمة حتى يوم غد فترة اعتقال اثنين من سكان أم الفحم يشتبه بأنهما انتحلا صفة سباكين واعتادوا أن يعرفوا أنفسهم على أنهم محترفون.



وأحيل ثالث إلى الإقامة الجبرية. 

وبحسب الشبهات كان الثلاثة يعرضون على مواطنين كبار السن من سكان تل أبيب إصلاح أعطال وهمية في بيوتهم مقابل مبالغ مالية بآلاف الشواقل.

اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالاحتيال على مسنين




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