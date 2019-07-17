غرينبلات, :, بدون, تسوية, سياسية, لا, قيمة, للخطة, الاقتصادية,

اعترف مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، إنه دون التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية فلا يوجد أي قيمة للخطة الاقتصادية التي أعلن عنها خلال "ورشة البحرين"، التي أقيمت بالعاصمة المنامة الشهر الماضي.

وحمل غرينبلانت خلال لقاء مع قناة العربية، فشل "ورشة البحرين" التي بادر إليها مستشار ترمب جاريد كوشنر، للقيادة الفلسطينية التي رفضت المشاركة بالورشة، وتواصل مقاطعة إدارة ترمب، لانحيازها التام للجانب الإسرائيلي.وشدد المبعوث الأميركي على أن الجزء الاقتصادي من خطة السلام "لن يتحرك إلى الأمام دون اتفاق سياسي".وقال: قام كوشنر إلى جانب طاقم مهني من الإدارة الأميركية بصياغة خطة بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين والأردنيين والمصريين واللبنانيين، لكن لن ينجح أي من هذا ما لم تكن هناك خطة سياسية يتفق عليها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني.