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فوت شوف - مصرع فتى 10سنوات من النقب سقط عليه جذع شجرة خلال مخيم صيفي



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فوت شوف - مصرع فتى 10سنوات من النقب سقط عليه جذع شجرة خلال مخيم صيفي




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