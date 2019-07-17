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فوت شوف - مصرع فتى 10سنوات من النقب سقط عليه جذع شجرة خلال مخيم صيفي
2019-07-17 11:07:06
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مصرع فتى 10سنوات من النقب سقط عليه جذع شجرة خلال مخيم صيفي
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