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سقوط مخيف لامرأة حاولت الصعود إلى قطار تحرك لتوه! (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهد ركاب محطة قطارات في الهند حادثة مريعة كادت تودي بحياة امرأة حاولت اللحاق بقطار تحرك من المحطة لتوه.



ورصدت كاميرات المراقبة في محطة قطارات بمدينة أحمد أباد، التابعة لولاية كجرات شمال غربي الهند، امرأة تركض مسرعة نحو عربات قطار بدأ يغادر المحطة لتوه وعندما أمسكت بباب إحدى العربات وأرادت القفز إلى القطار تعثرت.


ونتيجة للصدمة، انزلقت ساق المرأة وأصبحت محصورة بين رصيف المحطة وعربة القطار، الذي واصل حركته ساحبا إياها معه على طول الخط.


وهرع إلى المرأة حارس في المحطة وبعض الأشخاص الذين استطاعوا تخليصها من مصير مجهول لو بقي القطار يجرها ويضغط على ساقها بين عربته والرصيف.
وذكر موقع Newsflare، أن المرأة تلقت إصابات طفيفة فقط وهي بخير ولا تحتاج لعلاج.




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