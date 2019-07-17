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هذل هو أفضل مشروب طبيعي مثالي للصحة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن خبراء المركز العلمي للنظم الغذائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن مشروب دوار الشمس الدرني الخالي من الكحول هو أفضل مشروب للصحة المثالية.



عباد الشمس الدرني ويسمى أيضا خرشوف القدس  وكمثرى الأرض، هو نبات يتبع جنس دوار الشمس من الفصيلة النجمية، دائم الخضرة يتميز بخصائص علاجية عديدة، حيث يستخدم في صنع أدوية لعلاج النوع الثاني من مرض السكري والسمنة وأمراض الكلى والجهاز الهضمي. بحسب الخبراء.


إضافة لهذا يحتوي عباد الشمس الدرني على نسبة عالية من الأحماض الأمينية ومجموعة فيتامين В وكربوهيدرات مفيدة وحمض الأسكوربيك، و بيتا كاروتين وعناصر معدنية أخرى مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والكروم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والسيليكون.



ويشير الخبراء إلى أنه يمكن صنع مشروب غير كحولي أساسه عباد الشمس الدرني مع إضافة القليل من عصير الجزر  واليقطين والتفاح والبرقوق والأناناس، على ألا تقل نسبة عباد الشمس الكحولي فيه عن 15-20 %.




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