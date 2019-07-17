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صور - دي ليخت يصل تورينو من أجل الانضمام ليوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، إلى مدينة تورينو، تمهيدا للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ومن المقرر أن يخضع دي ليخت للكشف الطبي، اليوم الأربعاء، في المركز الطبي الخاص بـ "السيدة العجوز" تمهيدا للتوقيع مع النادي الإيطالي.



وبعد وصوله إلى تورينو على متن طائرة خاصة، وجه الهولندي رسالة إلى جماهير "البيانكونيري" قال فيها: "أهلا جماهير يوفنتوس، أنا ماتياس دي ليخت وسعيد بالتواجد هنا".




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