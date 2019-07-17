جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا

بشرى سارة للأهالي، انضم د. شاي ماركو - أخصائي الأعصاب للأطفال مؤخرًا لمنظومة علاج الأطفال في المركز الطبي باده - بوريا. درس د. ماركو الطب في جامعة بن غوريون في النقب، واختص بعلاج الاطفال في مستشفى سوروكا في بئر السبع. بعدها، خاض د. ماركو اختصاصًا من ثلاثة أعوام بطب النوم في تورونتو الكندية. واختص في علاج الأمراض العصبية للاطفال وبنمو الأطفال في مستشفى شيبا، تل هشومر. يعمل د. ماركو منذ العام 2012 كأخصائي أعصاب للأطفال في صندوق المرضى لؤوميت في الشمال.

وقد انضم في بداية تموز/ يوليو الجاري للمركز الطبي باده - بوريا، في اطار توسيع الخدمات الطبية للأطفال، وتعزيز منظومة علاج الأطفال. “الهدف هو اتاحة مجال طب الأعصاب للأطفال في الشمال. البشرى السارة للأهالي هي بأنه يتم توسيع نطاق الخدمات بشكل معتبر بهدف التسهيل عليهم وتوفير تكاليف السفر. أنا سأقدم العلاج للأطفال الماكثين للعلاج لدينا أو يصلون لغرفة الطوارئ مع مشاكل عصبية. بالاضافة الى ذلك فإن النية هي بفتح عيادة أعصاب لأجل المتابعة ومراقبة الأطفال الماكثين لدينا في القسم لتلقي العلاج”. في المقابل سينخرط د. ماركو في جهاز التأهيل والارشاد المخصص للطلبة الجامعيين ولطواقم المركز الطبي. “من بين المشاكل الشائعة التي سنتمكن من تقديم العلاج لها: مشاكل النوبات، والصرع ، والصداع الحاد والمزمن ، المشاكل الحادة في وظائف المخ أو مشاكل حركية جديدة، وما شابه ذلك. طموحنا هو أن اجراء الفحوصات المطلوبة لأجل التشخيص السريع وموازنة الوضع على جناح السرعة”.