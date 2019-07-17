تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-16 22:08:15 تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية |  2019-07-17 10:48:59 جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا |  2019-07-17 10:40:12 مصرع فتى 10 سنوات عربي من النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال فعالية لمخيم صيفي في حديقة عامة |  2019-07-17 10:37:59 فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته |  2019-07-17 10:07:37 مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل |  2019-07-17 10:01:08 استطلاع - لو جرت الانتخابات أمس لحصلت المشتركة على 11 مقعدا والليكود على 31 وكاحول لافان على 30 مقعدا |  2019-07-17 09:46:43 تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم |  2019-07-17 09:17:50 صور - ضبط سلاح وقنابل صوتية في عرابة |  2019-07-17 09:05:15 كفرقاسم -مصرع الشاب يزيد قسم ابو فاضل دهسا قرب مفرق الفريديس بعد ان نزل من سيارته اثر عطل فيها |  2019-07-17 09:00:19 فيديو وصور - اعتقال 12 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات وحرق محلات وتراشق الحجارة امس في كفرمندا |  2019-07-17 07:07:43 ترامب: نريد العمل مع إيران ولا نسعى إلى تغيير النظام |  2019-07-17 06:06:18 موجة حر شديدة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وإشعال الحرائق |  2019-07-16 23:52:07 دهس سيدة في شعب وحالتها خطيرة |  2019-07-16 22:57:50 اصابة شاب تعرض للطعن في سخنين |  2019-07-16 22:30:05 القاء حجارة ومفرقعات وحرق محلات تجارية خلال شجار عنيف في كفرمندا |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور من فعاليات مخيم كشافة المطران سلّوم بيافة الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تقيم سريّة كشافة ومرشدات المطران مكسيموس سلّوم بيافة الناصرة مخيمها الصيفي الثالث والاربعين في مقرها وقاعاتها وساحاتها طيلة 21 يومًا للمشتركين من جيل 4-14 عامًا. بإشراف مرشدين مهنيين لأصحاب خبرة وذوي اختصاص. 



برنامج المخيم يجمع بين المتعة والفائدة ويحتوي على العاب رياضية، أشغال يدوية، رسم، عزف، غناء، موسيقي، رحلات سباحة وأخرى للتعرف على معالم البلد، عروض مسرحية، مسابقات وجوائز. بالإضافة الى أيام هادفًة تنمية الإبداع العلمي والعملي والفكري، الآباء، والأجداد، العاب مائية، الضيافة العربية، قطف الثمار من بيت لحم الجليلية. 


يقول الأستاذ حنا مسعد معلم السرية ومركز المخيم: "نقدم للمخيّمين برامج ممتعة ومفيدة تسودها المحبة، ونربي على التسامح وقبول الآخر ونستضيف شخصيات اجتماعية، فنية، دينية وأدبية لتقدم تجربتها لأجيالنا الصاعدة ونختتم كل أسبوع نشاطاتنا بإحتفال تبرز فيه المواهب ويحضرة الأهل والضيوف". 


إن زائر المخيم يشاهده خليّة عمل متواصل يجمع بين المعرفة والسرور. أحداث  راضون بها بما يقدم لهم من برامج مثرية ومفرحة يشرف عليهم مرشدون مخلصون. وقد زار المخيم سيادة المطران يوسف متى الجزيل الوقار يرافقه كاهن الرعيّة الأب توما حدّاد الموقر، ورئيس مجلس يافة الناصرة المحلي السيد ماهر خليلية ونائبه السيد نقولا مسعد، وثمنوا عاليًا الجهود المبذولة لإسعاد وافادة مشتركي المخيم. 


وقدم سيادة المطران يوسف متى عربون تقديره لإدارة المخيم دعمه المعنوي والمادي مشكورًا، ووعد السيد خليلية بتقديم مساهمة لمجلس المحلي للمخيمين ابناء البلدة.  




كلمات متعلقة

صور, من, فعاليات, مخيم, كشافة, المطران, سلّوم, بيافة, الناصرة,

تابعونــا

صور - اختتام المخيم الشبابي البلدي في الناصرة صور - اختتام المخيم الشبابي البلدي في الناصرة 2019-07-15 | 12:07:24

بأجواء تعمها البهجة والفرح أختتم المخيم الشبابي البلدي تحت شعار "الآخر هو انا"...

تخرج الفوج الأول لمعهد الموسيقى العربي العكي في إحتفال رائع تخرج الفوج الأول لمعهد الموسيقى العربي العكي في إحتفال رائع 2019-07-09 | 09:05:34

في أجواء من البهجة والسعادة تم تخرج الفوج الأول من طلاب/ات المعهد الموسيقي العربي...

نادي فيتسو دالية الكرمل يستضيف مباراة شطرنج بين سخنين ودالية الكرمل نادي فيتسو دالية الكرمل يستضيف مباراة شطرنج بين سخنين ودالية الكرمل 2019-07-03 | 15:03:21

استضاف نادي فيتسو دالية الكرمل ورئيسته القضائية غادة كمال , فريق لاعبي الشطرنج...

متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه يَصلون الى أعالي جبال الألب متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه يَصلون الى أعالي جبال الألب 2019-07-03 | 11:29:22

ضِمن برامج المركز الثقافي للمتقاعدين في المركز الجماهيري دبوريه, قام اعضاؤه...

أجواء احتفالية في ختام العام الرياضي لنادي اخاء عكا أجواء احتفالية في ختام العام الرياضي لنادي اخاء عكا 2019-07-02 | 11:00:27

وسط اجواء احتفالية اقام نادي اخاء عكا الرياضي مؤخرا مهرجانا مميزا وجميلا لتكريم...

عرابة تخرج الكوكبة الخامسة من اطبائها عرابة تخرج الكوكبة الخامسة من اطبائها 2019-07-02 | 09:13:30

احتفل اهالي عرابة امس بتخريج الكوكبة الخامسة من اطبائها من مدينة خاركوف...

صور - انطلاق مخيّمات بلديّة الناصرة الاربعة صور - انطلاق مخيّمات بلديّة الناصرة الاربعة 2019-07-01 | 14:20:57

في اليوم الأوّل للعطلة الصيفيّة, تنطلق مخيّمات بلديّة الناصرة, من خلال العمل...

البصليّة شفاعمرو تخرج كوكبة من طلاب الصّفوف السّادسة‎‎ البصليّة شفاعمرو تخرج كوكبة من طلاب الصّفوف السّادسة‎‎ 2019-07-01 | 09:39:13

أُقيم يوم الخميس 27.6.2019 في ساحة مدرسة البصليّة حفل تخريج لفوج جديد من طُلاب الصّفوف...

اللاعب العرابي منار دراوشه يودع العزوبية ويدخل عش الزوجية اللاعب العرابي منار دراوشه يودع العزوبية ويدخل عش الزوجية 2019-06-28 | 09:19:25

كرنفال رياضي في الاحتفال الذي اقيم في قاعة الرويال سخنين بزواج اللاعب العرابي...

ثانوية البعينة النجيدات تحتفل بتخريج فوجها ال27 ثانوية البعينة النجيدات تحتفل بتخريج فوجها ال27 2019-06-28 | 09:17:26

باجواء ساهرة وبحضور رئيس المجلس المحلي منير حمودة وعدد من اعضاء السلطة المحلية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ توفيق احمد اغا نوبة قلبية حادة ليس غرقا المزرعة المرحوم عائلة اسراء عابد الناصرة طعن العفولة تمديد اعتقال سكين خنجر حيفا اعتقال شاب من قرية عرابة بحوزته المحطة المركزية حوف هكرمل حيفا مؤنس دبور جراسهوبرز سويسرا هداف الدوري تسجيل هدف رائع علق تحت شاحنة دراجة كهربائية انزلاق فتى حادث اصابة بالغة شرطة اسعاف كفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية التحقيق موظف بارز كبار الموظفين مجلس محلي ساجورسعيد نفاع المحكمة تناقش تخفيض ثلث محكومية سجن عضو الكنيست المحامي ظاهر مركزية الناصرة مدير قسم المعارف بلدية عرابة اعتداء تظاهرة رفع شعارات مستخدمي بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين جلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب خالفات سير حملة شرطة تحرير ام الفحم سيارات مكثفة الطبيب اياد خمايسي كفر كنا يشارك رمبام تنظير الجهاز الهضمي اطباء في قطاع غزة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com