صور, من, فعاليات, مخيم, كشافة, المطران, سلّوم, بيافة, الناصرة,

تقيم سريّة كشافة ومرشدات المطران مكسيموس سلّوم بيافة الناصرة مخيمها الصيفي الثالث والاربعين في مقرها وقاعاتها وساحاتها طيلة 21 يومًا للمشتركين من جيل 4-14 عامًا. بإشراف مرشدين مهنيين لأصحاب خبرة وذوي اختصاص.

برنامج المخيم يجمع بين المتعة والفائدة ويحتوي على العاب رياضية، أشغال يدوية، رسم، عزف، غناء، موسيقي، رحلات سباحة وأخرى للتعرف على معالم البلد، عروض مسرحية، مسابقات وجوائز. بالإضافة الى أيام هادفًة تنمية الإبداع العلمي والعملي والفكري، الآباء، والأجداد، العاب مائية، الضيافة العربية، قطف الثمار من بيت لحم الجليلية.يقول الأستاذ حنا مسعد معلم السرية ومركز المخيم: "نقدم للمخيّمين برامج ممتعة ومفيدة تسودها المحبة، ونربي على التسامح وقبول الآخر ونستضيف شخصيات اجتماعية، فنية، دينية وأدبية لتقدم تجربتها لأجيالنا الصاعدة ونختتم كل أسبوع نشاطاتنا بإحتفال تبرز فيه المواهب ويحضرة الأهل والضيوف".إن زائر المخيم يشاهده خليّة عمل متواصل يجمع بين المعرفة والسرور. أحداث راضون بها بما يقدم لهم من برامج مثرية ومفرحة يشرف عليهم مرشدون مخلصون. وقد زار المخيم سيادة المطران يوسف متى الجزيل الوقار يرافقه كاهن الرعيّة الأب توما حدّاد الموقر، ورئيس مجلس يافة الناصرة المحلي السيد ماهر خليلية ونائبه السيد نقولا مسعد، وثمنوا عاليًا الجهود المبذولة لإسعاد وافادة مشتركي المخيم.وقدم سيادة المطران يوسف متى عربون تقديره لإدارة المخيم دعمه المعنوي والمادي مشكورًا، ووعد السيد خليلية بتقديم مساهمة لمجلس المحلي للمخيمين ابناء البلدة.