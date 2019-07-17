مصرع, فتى, 10, سنوات, عربي, من, النقب, بعد, سقوط, جذع, شجرة, عليه, خلال, فعالية, لمخيم, صيفي, في, حديقة, عامة,

لقي فتى 10 سنوات مصرعه اليوم الاربعاء بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال فعالية لمخيم صيفي في حديقة عامة قرب كريات جات جنوب البلاد.وتم اقرار وفاة الفتى في مكان الحادث متأثرا بجراحه .وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: - صباح اليوم الاربعاء تلقى مركز الشرطة بلاغ حول اصابة طفل يبلغ 10 اعوام على ما يبدو اثر سقوط غصن شجرة عليه في حديقة عامة في كريات جات.طواقم طبية التي سارعت الى المكان اجبرت على الإقرار عن وفاته في المكان.محققو الشرطة شرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.