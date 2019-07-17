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فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرايل للاعلام العربي: مع نهاية تحقيق موضوعي وسريع الذي طال 3 اسابيع قدمت قبل قليل النيابة العامة لواء حيفا لائحة اتهام  الى المحكمة المركزية في حيفا  لائحة إتهام مرفقة بطلب تمديد توقيف المتهم  محمود نصراوي (24 عام من مجد الكروم) حتى نهاية الاجراءات القانونية بتهمة اطلاق النار نحو المشتكي قريبه في مدخل منزله  في البادة واصابته باصابات متوسطة*


 قبل 3 اسابيع، فجر يوم 26.6.2019 تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول حادثة اطلاق نار نحو شخص في مدخل منزله مما اسفر عن اصابته باصابات متوسطة ( وفق مصادر طبية) فاحيل الى المركز الطبي الجليل في مدينة نهاريا لتلقي العلاج.


 فور تلقي البلاغ سارعت قوات كبيرة من الشرطة الى المكان وشرعت بعمليات مسح وتمشيط لرصد الجناة وجمع البينات والادلة من مسرح الجريمة.


مسؤولية التحقيق في هذه القضية القيت  على فريق تحقيق خاص الذي شرع بنشاط تحقيق مكثف مما ادى الى توقيف المتهم خلال اقل من 24 ساعة  فاحيل الى التحقيق بشبهة ارتكاب جريمة اطلاق النار واصابة المشتكي.


لائحة الاتهام التي قدمت ضد المتهم اليوم تنسب له خلفية وقوع الحادث على نزاع عائلي بين المتهم والمشتكي حيث قام المتهم في تلك الليلة 26.6.2019  قرب الساعة 04:00 بالوصول مع شخص اخر هويته غير معروفة حتى الان الى منزل المشتكي قريبه (من عائلته) في مجد الكروم وهما متلثمان وبحوزة المتهم مسدس مخرطش ومجهز لاطلاق النار.


مع وصولهم الى منزل الضحية تقدم المتهم على الدرج وطرق باب الضحية وانتظر خلف الباب. المشتكي فتح الباب وعندما لاحظ وجود المتهم قام بازالة اللثمة/ القناع عن وجهة عندها قام المتهم باطلاق النار نحوه مما اسفر عن اصابه الضحية باصابات متوسطة (وفق مصادر طبية) فاحيل الى المركز الطبي الجليل لتلقي العلاج


 اليوم (الاربعاء) مع نهاية تحقيق موضوعي وسريع قدمت النيابة العامة لواء حيفا لائحة اتهام  ضد المتهم تنسب اه مخالفات اطلاق النار في حي سكني والتسبب باصابة شخص بشكل متعمد وحيازة واستخدم سلاح بشكل غير قانوني هذا وقدمت النيابة طلب تمديد توقيف المتهم حتى نهاية الاجراءات القانونية ضده .


لتلقي نسخة من لائحة الاتهام يمكنك التوجه للمتحدث باسم النيابة العامة لواء الشمال والساحل - امير 


 *شرطة اسرائيل ترى بشدة اعمال العنف والجرم الخطير وستواصل عملها لالقاء القبض على خارقي القانون واحالتهم الى العدالة بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء*
فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته




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