تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-16 22:08:15 تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية |  2019-07-17 10:48:59 جديد - أخصائي أعصاب للأطفال في باده بوريا |  2019-07-17 10:40:12 مصرع فتى 10 سنوات عربي من النقب بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال فعالية لمخيم صيفي في حديقة عامة |  2019-07-17 10:37:59 فيديو - اتهام شاب من مجدالكروم باطلاق نار على اخر مدخل بيته |  2019-07-17 10:07:37 مقتل مواطن برصاص مجهولين في الظاهرية بالخليل |  2019-07-17 10:01:08 استطلاع - لو جرت الانتخابات أمس لحصلت المشتركة على 11 مقعدا والليكود على 31 وكاحول لافان على 30 مقعدا |  2019-07-17 09:46:43 تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم |  2019-07-17 09:17:50 صور - ضبط سلاح وقنابل صوتية في عرابة |  2019-07-17 09:05:15 كفرقاسم -مصرع الشاب يزيد قسم ابو فاضل دهسا قرب مفرق الفريديس بعد ان نزل من سيارته اثر عطل فيها |  2019-07-17 09:00:19 فيديو وصور - اعتقال 12 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات وحرق محلات وتراشق الحجارة امس في كفرمندا |  2019-07-17 07:07:43 ترامب: نريد العمل مع إيران ولا نسعى إلى تغيير النظام |  2019-07-17 06:06:18 موجة حر شديدة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وإشعال الحرائق |  2019-07-16 23:52:07 دهس سيدة في شعب وحالتها خطيرة |  2019-07-16 22:57:50 اصابة شاب تعرض للطعن في سخنين |  2019-07-16 22:30:05 القاء حجارة ومفرقعات وحرق محلات تجارية خلال شجار عنيف في كفرمندا |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

توثيق لحادث الطرق الذي اسفر عن مصرع شاب قسماوي على شارع 1 دهسا



  |     |   اضافة تعليق



توثيق لحادث الطرق الذي اسفر عن مصرع شاب قسماوي على شارع 1 دهسا




كلمات متعلقة

توثيق, لحادث, الطرق, الذي, اسفر, عن, مصرع, شاب, قسماوي, على, شارع, 1, دهسا,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صور شهداء عرابة ازالة قرية مدخل مجهولون مجلس عبيلن قتل مزدوج اطلاق نار شجار مساعي بدء رؤساء مجالس تهدئة الخواطرسيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن عدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد طلاق مسلسلات تركية زوج شمال البلاد تتابع مدبلجة المحامي مراد مفرعارسنال بث مباشر مباشر : آرسنال و مانشستر يونايتدسخنين اقصى مسجد الحزب الشيوعي الجبهة مظاهرة شعارات اصابة شابين يركا اصطدام محطة باص حافلات سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة معاصر الزيتون اقبال واسع وادي عارة مزراع زيت السجن عام سائق رخصة مسحوبة من عرعره عاره المثلث المحكمة ضبط شرطة سير مرورصلاة التراويح الاخيرة شهر رمضان مسجد عمر المختار يافة الناصرة مصرع 3 اشخاص حادث طرق مروع شارع صفورية عيلوط شاب فتاتين محمد رحال الزرازير قرية مصرع عامل حادث عمل انهيار جدار عليه ورشة بناء هرتسليا طاقم طبي اسعاف شرطة غضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبةمصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com