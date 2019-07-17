مقتل, مواطن, برصاص, مجهولين, في, الظاهرية, بالخليل,

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان صحفي إنها شرعت بإجراءات البحث والتحري في الجريمة.

قتل مواطن يبلغ 60 عاماً، صباح اليوم الأربعاء، برصاص مجهولين في سوق الحلال ببلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.

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