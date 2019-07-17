استطلاع - لو جرت الانتخابات أمس لحصلت المشتركة على 11 مقعدا والليكود على 31 وكاحول لافان على 30 مقعدا

يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة "كيشِت" أنه لو جرت الانتخابات أمس، لحصل الليكود على واحد وثلاثين (31) مقعدا برلمانيا، و "كاحول لافان" على ثلاثين (30) مقعدا.

ويُظهر الاستطلاع حصول معسكر اليمين بدون حزب "إسرائيل بيتنا" على خمسة وخمسين مقعدا (55)، مما يعني عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي.وهذه أعداد مقاعد باقي الأحزاب، حسب الاستطلاع:القائمة المشتركة – 11 مقعداإسرائيل بيتنا – 10 مقاعديهادوت هتوراة – 8 مقاعدشاس – 7 مقاعدحزب العمل – 6 مقاعداليمين الجديد – 5 مقاعداتحاد أحزاب اليمين، وميرتس، وإسرائيل ديمقراطية – 4 مقاعد لكل منها.