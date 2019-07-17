الدورة الأولى من نوعها للجودة والخدمة لطاقم العاملين في المركز الطبي باده - بوريا

عقدت الدورة الأولى من نوعها للجودة والخدمة في المركز الطبي باده - بوريا، في اطار نشاطات ادارة المركز الطبي للنهوض بالجودة وتحسين تجربة الخدمة للمرضى وأسرهم.شملت الدورة أربعة أيام من النشاط والتدريب، بمشاركة 25 فردًا من أفراد الطاقم الطبي من جميع القطاعات، بقيادة مؤسسة ماندل، ومنسقة ضمان الجودة مالكا عمار مادمون، مديرة التمريض وميشال بيلييا، مديرة تجربة الخدمة.وقالت مالكا مادمون، مديرة التمريض: "لقد ركزنا على أساليب التعلم المتعلقة بتحسين عمليات الجودة، وإنشاء فرق تحسين وتوفير الأدوات اللازمة لتحسين تجربة الخدمة، وكذلك المحتوى المتعلق بقياس الجودة في المركز الطبي، فرق التحسين، المؤشرات الوطنية وتجربة الخدمة للمريض وعائلته".كما قدمت أيليت غرينباوم، مديرة قسم الخدمات الصحية في وزارة الصحة، للمشاركين مهام القسم مع التركيز على المريض في المركز ، كهدف رئيسي لوزارة الصحة. وتحدثت أييلت عن الخطط الوطنية لتحسين تجربة المريض وتجربته كجزء من جودة العلاج الطبي وتأثيراته على النتائج السريرية. في اللقاء الأخير، عرض المشاركون المنتجات المرتبطة باجراءات تحسين وتجربة الخدمة في أقسامهم. سيكون المشاركون في الدورة بمثابة أمناء للجودة والخدمة في الأقسام التي يعملون فيها."تعد الجودة وتجربة الخدمة بمثابة قيم مهمة لتعزيز التميّز في المركز الطبي. نستطيع أن نحسن وننجح الاجراءات باستمرار، الى جانب وضع حد أدنى للمعايير، بهدف ضمان مستوى عالٍ من الرعاية والخدمات المهنية للمرضى. يسعدني أننا وسّعنا دائرة النشاط وأنا أؤمن أن أمناء الموضوع الذين اكتسبوا ادوات جديدة خلال الدورة سيقودون هذه الاجراءات في الأقسام بدافع الطموح بأن تصبح هذه المعرفة مشتركة لجمميع العاملين في المركز الطبي” لخصت كيرن ماندل.