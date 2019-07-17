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شهد ركاب محطة قطارات في الهند حادثة مريعة كادت تودي بحياة امرأة حاولت اللحاق...
عندما خطا رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ خطوته الأولى على سطح القمر، وقال...
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، عرض ابتكار جديد يذكرنا بمشاهد أفلام الخيال...
أسفر انهيار لعبة في مدينة ملاهٍ في الهند عن وفاة شخصين على الأقل وإصابة 27 آخرين،...
بعد أن كثرت الأنباء عن شكل "آيفون 11" القادم، والتي أحبطت محبي الهاتف الشهير، بسبب...
أفاد تقرير جديد بأن التطبيقات المملوكة لـ "فيسبوك" تعرضت لأعطال كبيرة "غير متوقعة"...
سرق 4 أولاد سيارة رباعية الدفع، وترك أحدهم رسالة لعائلته، قبل أن يتم ضبطهم بعيدا...
طور باحثون من مختبر البروفيسور جامي بايك السويسري روبوتات صغيرة يبلغ وزن الواحد...
يقبل مستخدمو الإنترنت، على تطبيق شائع هذه الأيام يدعى "فيس آب" (Face App)، حتى يحولوا...
هاجم تمساح سائحة مسنة أثناء سباحتها في حديقة ليتشفيلد الوطنية بأستراليا، وتمسك...