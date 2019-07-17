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تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بشكل ومواصفات الهاتف القادم من سلسلة "A" الشهيرة للهواتف المتوسطة الثمن التي تنتجها "سامسونغ".



وبالنظر للصور المسربة يمكن أن نلاحظ أن هاتف A-90 المنتظر أتى بهيكل أنيق مزود بشاشة كبيرة من دون حواف، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية، وتخلو من أي ثقوب مخصصة للكاميرا.


كما ستكون الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف منزلقة ومثبتة داخل الهيكل، تخرج منه نحو الأعلى عند الحاجة لاستخدامها فقط، ومزودة بتقنية التعرف على الوجوه لقفل الشاشة وفك القفل بأمان دون الحاجة لماسح بصمات الأصابع.


أما الكاميرا الأساسية فستكون ثلاثية العدسة، بدقة (48+15+5) ميغابيكسل، قادرة على التقاط أفضل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومزودة بميزة التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للصورة.



كما من المفترض أن يحوي هذا الهاتف على شريحتي اتصال، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير، مزودة بميزة الشحن السريع واللاسلكي، ومعالج Snapdragon 855، الأقوى من بين معالجات الهواتف الحالية، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.




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