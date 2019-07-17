ياسمين, صبري, تعود, للماضي, بطلة, كلاسيكية, مبهرة,

خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة لصالح واحدة من المجلات الشهيرة.

ياسمين نشرت صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث مازالت تتمتع بزيارة للعاصمة الإيطالية روما، وظهرت في اكثر من لوك كلاسيكي أعادها للماضي.ياسمين اختارت لها تصميمات لأزياء قديمة أعادت جمهورها لعبق الماضي، وكانت صورها بالأبيض والأسود، واختارت ماكياج ناعم وتسريحة بسيطة.الفنانة المصرية نافست هذا العام من خلال مشاركتها في أول بطولة درامية بعنوان «حكايتي»، وشاركها البطولة أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، أحمد بدير، ونهال عنبر.الفنانة المصرية تعرضت مؤخرا لأزمة صحية وخضعت لعملية جراحية في القدم بمستشفى بالإسكندرية، بعد إصابتها أثناء تصوير مسلسل «حكايتي».ياسمين قالت إنها لم تأخذ أي قرار بشأن عملها الفني القادم، حيث تلقت عروض لأعمال فنية في شهر رمضان، وأعمال سينمائية أيضا.الفنانة الشابة لفتت الأنظار إليها خلال الأعوام الماضية بعد مشاركتها في مسلسل «الأسطورة»، وقبل ذلك شاركت في مسلسل «جبل الحلال»، وأحب الجمهور طلتها.