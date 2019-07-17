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برشلونة يطرح سيناريو جديد لصفقة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واصلت الصحف العالمية، اليوم الأربعاء، تناول كواليس المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان، حول عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى النادي الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن خطة جديدة لإدارة البارسا، من أجل استعادة نيمار بصفقة تبادلية.


وأشارت إلى أن مسؤولي النادي الكتالوني، رحبوا بالاستغناء عن لاعب الوسط الكرواتي، إيفان راكيتيتش، والنجم البرازيلي، فيليبي كوتينيو، مقابل انضمام نيمار.


ولم تكتف إدارة البارسا بالمبادلة فقط، بل طرحت أيضا مبلغا ماليا قيمته 40 مليون يورو، إضافة إلى كوتينيو وراكيتيتش.


وكانت تقارير صحفية سابقة قد طرحت أسماء أخرى ضمن هذه الصفقة، مثل صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت وعثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو.


وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أمس، أن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، لم يقبل عرض برشلونة لضم نيمار، مقابل ديمبلي وكوتينيو بالإضافة إلى 36 مليون إسترليني.




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