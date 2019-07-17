برشلونة, يطرح, سيناريو, جديد, لصفقة, نيمار,

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وصل الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، إلى مدينة تورينو،...
أفادت تقارير صحافية أن نادي آرسنال الإنجليزي يستهدف إبرام صفقة مع نظيره برشلونة...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان يجرمان وضع شرطًا،...
قال رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، إن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم...
أعلن نادي برشلونة الإسباني الإثنين نجاح لاعبه الجديد الياباني هيروكي آبي في...
اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني، من إبرام صفقة هجومية من شتوتجارت، خلال الأيام...
بدأ نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا...
قال الجزائري رياض محرز إنه نجح في تحمل مسؤولية تسديد الركلة الحرة المباشرة في...
وصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى معسكر الفريق...
طالب النجم الجزائري مشعجي منتخب الجزائر في فرنسا أن يحتفلوا بانتصارات فريق...