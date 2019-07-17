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صور - ضبط سلاح وقنابل صوتية في عرابة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عثرت الشرطة  خلال حملة تفتيش على سلاح من نوع بندقية كارل غوستاب وقنابل صوتية في منطقة مفتوحة بمدينة عرابة


وتم مصادرة السلاح من المكان والبحث عن المشتبهين بحيازتها .
واكدت الشرطة استمرار حملاتها بحثا عن الاسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي ومصادرتها.




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