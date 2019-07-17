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شجار مفرقعات وحجارة وحرق محلات في كفرمندا
2019-07-17 09:13:03
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شجار مفرقعات وحجارة وحرق محلات في كفرمندا
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