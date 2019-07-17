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كفرقاسم -مصرع الشاب يزيد قسم ابو فاضل دهسا قرب مفرق الفريديس بعد ان نزل من سيارته اثر عطل فيها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب القسماوي يزيد قاسم ابو فاضل (22 عاما) مصرعه فجر اليوم الاربعاء اثر تعرضه لحادثطرق مروع .


 وكان الشاب القسماوي في عمله كموزع ساعي ، تعطلت سيارته بالقرب من مفرق الفريديس بردس حنا ، وعندما خرج منها صدمته سيارة ة مما تسبب له باصابات بالغة توفي على اثرها في المستشفى صباح اليوم .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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