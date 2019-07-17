كفرقاسم, -مصرع, الشاب, يزيد, قسم, ابو, فاضل, دهسا, قرب, مفرق, الفريديس, بعد, ان, نزل, من, سيارته, اثر, عطل, فيها,

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احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا مساء اليوم الثلاثاء...
بشرى سارة للأهالي، انضم د. شاي ماركو - أخصائي الأعصاب للأطفال مؤخرًا لمنظومة علاج...
لقي فتى 10 سنوات مصرعه اليوم الاربعاء بعد سقوط جذع شجرة عليه خلال فعالية لمخيم صيفي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرايل للاعلام العربي: مع نهاية تحقيق...
قتل مواطن يبلغ 60 عاماً، صباح اليوم الأربعاء، برصاص مجهولين في سوق الحلال ببلدة...
يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة "كيشِت" أنه لو جرت الانتخابات أمس، لحصل...
عقدت الدورة الأولى من نوعها للجودة والخدمة في المركز الطبي باده - بوريا، في...
عقدت الدورة الأولى من نوعها للجودة والخدمة في المركز الطبي باده - بوريا، في...
عثرت الشرطة خلال حملة تفتيش على سلاح من نوع بندقية كارل غوستاب وقنابل صوتية في...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاربعاء 12 شابا على خلفية الشجار العنيف بين عائلتين...