فيديو وصور - اعتقال 12 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات وحرق محلات وتراشق الحجارة امس في كفرمندا

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاربعاء 12 شابا على خلفية الشجار العنيف بين عائلتين ليلة امس والذي تم خلاله التراشق بالمفرقعات والحجارة وحرق محلين تجاريين والحاق اضرار جسيمة في ممتلكات عامة وخاصة .

وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة النظر بتمديد اعتقال 8 من بين المعتقلين لاستكمال التحقيق معهم .وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: إندلع ليلة أمس (الثلاثاء) ، في كفر مندا ، شجار بين عائلتين بمشاركة العديد من سكان القرية.خلال الشجار، أطلقت الألعاب النارية بتوجيه مباشر، وأُلقيت الحجارة بين الجانبين ، وأحرق محليين تجاريين كما ولحقت أضرار بالغة بالممتلكات.قوات معززة من الشرطة سارعت إلى مكان الحادث ، والقت القبض على 12 مشتبهاً لتورطهم بالمشاركة بالشجار العنيف، وقامت بتفريق المتشاجرين الى منازلهم وتهدئة الأجواء في البلدة.سيحال المشتبهين الثمانية اليوم الى محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.*شرطة إسرائيل ترى بشدة أحداث خرق القانون والعبث بالنظام العام وسوف تتعامل مع خارقي القانون بعزم بهدف حماية الارواح وضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء وضمان ممتلكاتهم واحالة خراقي القانون الى للعدالة*.