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موجة حر شديدة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وإشعال الحرائق



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 تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض، الأربعاء، لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعه الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً.


كما حذرت من  خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.


ويكون الجو شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتثير الغبار احيانا  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتوصف موجة الحر القادمة من الأراضي المصرية، بأنها شديدة.




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