موجة, حر, شديدة, وتحذيرات, من, التعرض, لأشعة, الشمس, وإشعال, الحرائق,

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احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا مساء اليوم الثلاثاء...
اصيبت سيدة بالستينيات من عمرها مساء اليوم الثلاثاء بجراح خطيرة جراء تعرضها للدهس...
تعرض شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء للطعن في مدينة سخنين مما ادى الى...
شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الثلاثاء شجار عائلي عنيف , حيث تم القاء حجارة...
اعلنت الطواقم الطبية في مستشفى سوروكا ببئر السبع وفاة طفلة من رهط بعد ان وصلت لقسم...
قام سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة إسرائيل ايمانويلي جيوفريه بزيارة اليوم إلى...
قام رئيس المحلي ، د. يوسف عواودة ، النواب عبد الحكيم طة، طارق عباس، مدير قسم...
قام النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير بجولة ميدانية في مدينة اللد مع السيد يوسي...
بمبادرة مركز السلطات المحلية،عقد اليوم الثلاثاء،المؤتمر الأول من نوعه لبحث...
قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر إنها تتابع استشهاد الاسير ناصر طقاطقة داخل...