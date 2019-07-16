تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-16 22:08:15 تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية |  2019-07-16 23:52:07 دهس سيدة في شعب وحالتها خطيرة |  2019-07-16 22:57:50 اصابة شاب تعرض للطعن في سخنين |  2019-07-16 22:30:05 القاء حجارة ومفرقعات وحرق محلات تجارية خلال شجار عنيف في كفرمندا |  2019-07-16 21:16:04 مصرع الطفلة ايلاف النصايرة من رهط جراء تعرضها للدهس |  2019-07-16 20:33:34 سفير الاتحاد الاوروبي يزور رئيسة بلدية حيفا |  2019-07-16 20:12:10 لأول مرة في كفركنا: 3000 طالب يشاركون بعشرات المخيمات الصيفية بتنظيم وتمويل من المجلس المحلي |  2019-07-16 17:44:22 النائب اسامة السعدي بجولة ميدانية في مدينة اللد للاطلاع على المشاريع السكنية |  2019-07-16 17:42:18 اسرائيل تبلغ الولايات المتحدة معارضتها ربط غزة بالضفة |  2019-07-16 17:40:07 لأول مرة:إنعقاد مؤتمر لبحث تداعيات العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية |  2019-07-16 15:55:33 الصليب الاحمر: نتابع مجريات التحقيق باستشهاد الاسير طقاطقة |  2019-07-16 15:55:56 بسبب خاشقجي.. "النواب" الأمريكي يؤيد إجراءات ضد الرياض |  2019-07-16 15:55:51 أول صورة على القمر كانت لكيس قمامة |  2019-07-16 13:32:13 فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات |  2019-07-16 13:12:37 صورة - مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا يعترف بدولة فلسطين ويرفع علمها على سارية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني في الكلية الاكاديمية العربية للتربية حيفا باجواء احتفالية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا مساء اليوم الثلاثاء بتخريج  الفوج الثامن والستين من طلابها وطالباتها برعاية رئيس الكلية المحامي زكي كمال وحضور ضيف الشرف يوسيف شابيرا مراقب الدولة السابق ،ونائب السفير الصيني في البلاد ووفد مرافق من السفارة الصينية ,بمشاركة  الآلاف من الطلاب واهاليهم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية في قاعة المؤتمرات في حيفا , بينهم رئيسة تحرير صحيفة الصنارة الاعلامية فيدا مشعور .


المحامي زكي كمال رئيس الكلية افتتح مراسم حفل تخريج طلاب وطالبات اللقبين الأول والثاني في كافة المواضيع والتخصصات ، بكلمة ترحيبية وذلك بعد دخول المحفل الأكاديمي قاعة الاحتفال واثنى على عمل الطاقم التدربسي في الكلية ورحب بمراقب الدولة السابق يوسيف شابيرا والضيوف مؤكدا ان الكلية الاكاديمية العربية للتربية تستمر في النجاحات عام بعد عام مشيراً ان العمل مستمر لتكون اول جامعة عربية في البلاد .

كما وتم خلال الاحتفال تكريم مراقب الدولة السابق يوسيف شابيرا والبروفيسور سلمان عليان مدير الكلية الذي خرج للتقاعد.




كلمات متعلقة

تخريج, طلاب, اللقبين, الاول, والثاني, في, الكلية, الاكاديمية, العربية, للتربية, حيفا, باجواء, احتفالية,

تابعونــا

دهس سيدة في شعب وحالتها خطيرة دهس سيدة في شعب وحالتها خطيرة 2019-07-16 | 23:52:07

اصيبت سيدة بالستينيات من عمرها مساء اليوم الثلاثاء بجراح خطيرة جراء تعرضها للدهس...

اصابة شاب تعرض للطعن في سخنين اصابة شاب تعرض للطعن في سخنين 2019-07-16 | 22:57:50

تعرض شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء للطعن في مدينة سخنين مما ادى الى...

القاء حجارة ومفرقعات وحرق محلات تجارية خلال شجار عنيف في كفرمندا القاء حجارة ومفرقعات وحرق محلات تجارية خلال شجار عنيف في كفرمندا 2019-07-16 | 22:30:05

شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الثلاثاء شجار عائلي عنيف , حيث تم القاء حجارة...

مصرع الطفلة ايلاف النصايرة من رهط جراء تعرضها للدهس مصرع الطفلة ايلاف النصايرة من رهط جراء تعرضها للدهس 2019-07-16 | 21:16:04

اعلنت الطواقم الطبية في مستشفى سوروكا ببئر السبع وفاة طفلة من رهط بعد ان وصلت لقسم...

سفير الاتحاد الاوروبي يزور رئيسة بلدية حيفا سفير الاتحاد الاوروبي يزور رئيسة بلدية حيفا 2019-07-16 | 20:33:34

قام سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة إسرائيل ايمانويلي جيوفريه بزيارة اليوم إلى...

لأول مرة في كفركنا: 3000 طالب يشاركون بعشرات المخيمات الصيفية بتنظيم وتمويل من المجلس المحلي لأول مرة في كفركنا: 3000 طالب يشاركون بعشرات المخيمات الصيفية بتنظيم وتمويل من المجلس المحلي 2019-07-16 | 20:12:10

قام رئيس المحلي ، د. يوسف عواودة ، النواب عبد الحكيم طة، طارق عباس، مدير قسم...

النائب اسامة السعدي بجولة ميدانية في مدينة اللد للاطلاع على المشاريع السكنية النائب اسامة السعدي بجولة ميدانية في مدينة اللد للاطلاع على المشاريع السكنية 2019-07-16 | 17:44:22

قام النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير بجولة ميدانية في مدينة اللد مع السيد يوسي...

لأول مرة:إنعقاد مؤتمر لبحث تداعيات العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية لأول مرة:إنعقاد مؤتمر لبحث تداعيات العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية 2019-07-16 | 17:40:07

بمبادرة مركز السلطات المحلية،عقد اليوم الثلاثاء،المؤتمر الأول من نوعه لبحث...

الصليب الاحمر: نتابع مجريات التحقيق باستشهاد الاسير طقاطقة الصليب الاحمر: نتابع مجريات التحقيق باستشهاد الاسير طقاطقة 2019-07-16 | 15:55:33

قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر إنها تتابع استشهاد الاسير ناصر طقاطقة داخل...

فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات 2019-07-16 | 13:32:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قامت وحدة مركزية من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رصاصة طائشة فتى تستقر اصابة ساق ام لفحم زيارة عائلية جلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني تشهر اسلامها تتزوج تركي مسلم كفر قاسم شابة مسجد عمر بن الخطاب الشيخ ذكرى 11 مجزرة شفاعمرو ناتن زاده الارهابي قتل حافلة وقفة احتجاجية لجنة شعبية احمد حمدي رفايعه احمد سالم قرية قرب ام الفحم قتل الفتى اطلاق نار أمر حظر نشر تفاصيل شفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة فراس ابو عكر القدس استئصال تقنية جديدة كتل سرطانية شعريه تسيدك فلسطيني طبي انجاز فرانكفورت الالماني فريق طالب طواطحة اللاعب سيغيب بداعي الاصابة فتاق 5 4 أسابيع رهط تنكيل امرأة زوجته رجل وثاق حبس غرفة مغلقة عنف عائلة داخل كلية البيان دير الأسد البعنة تحتفل تحتفي بتخريج فوج . جديد من طلابها زيود علاء ام الفحم الخضيرة تنفيذ عملية طعن دهس ام الفحم دهس شرطي الناصرة المنطقة الصناعية فرار هرب سيارة اصابات خطيرة شاب مدينة عرابة اطلاق نار خطيرة متوسطة دوار الفانوس مدخل الشرطة اسعاف مسيرة وادي العين كوكب ابو الهيجا مشاركة واسعة قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com