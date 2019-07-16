تخريج, طلاب, اللقبين, الاول, والثاني, في, الكلية, الاكاديمية, العربية, للتربية, حيفا, باجواء, احتفالية,

احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا مساء اليوم الثلاثاء بتخريج الفوج الثامن والستين من طلابها وطالباتها برعاية رئيس الكلية المحامي زكي كمال وحضور ضيف الشرف يوسيف شابيرا مراقب الدولة السابق ،ونائب السفير الصيني في البلاد ووفد مرافق من السفارة الصينية ,بمشاركة الآلاف من الطلاب واهاليهم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية في قاعة المؤتمرات في حيفا , بينهم رئيسة تحرير صحيفة الصنارة الاعلامية فيدا مشعور .

المحامي زكي كمال رئيس الكلية افتتح مراسم حفل تخريج طلاب وطالبات اللقبين الأول والثاني في كافة المواضيع والتخصصات ، بكلمة ترحيبية وذلك بعد دخول المحفل الأكاديمي قاعة الاحتفال واثنى على عمل الطاقم التدربسي في الكلية ورحب بمراقب الدولة السابق يوسيف شابيرا والضيوف مؤكدا ان الكلية الاكاديمية العربية للتربية تستمر في النجاحات عام بعد عام مشيراً ان العمل مستمر لتكون اول جامعة عربية في البلاد .كما وتم خلال الاحتفال تكريم مراقب الدولة السابق يوسيف شابيرا والبروفيسور سلمان عليان مدير الكلية الذي خرج للتقاعد.