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دهس سيدة في شعب وحالتها خطيرة



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اصيبت سيدة بالستينيات من عمرها مساء اليوم الثلاثاء بجراح خطيرة جراء تعرضها للدهس في بلدة شعب .


الطواقم الطبية التابعة للمركز الطبي ادم ميديكس وصلت للمكان ونقلت المصابة للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
دهس سيدة في شعب وحالتها خطيرة




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