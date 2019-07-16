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اصابة شاب تعرض للطعن في سخنين



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تعرض شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء للطعن في مدينة سخنين مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالمتوسطة ."

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج .
الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شاب تعرض للطعن في سخنين




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