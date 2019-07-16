القاء, حجارة, ومفرقعات, وحرق, محلات, تجارية, خلال, شجار, عنيف, في, كفرمندا,

وجاء في بيان للشرطة أن الحديث يدور عن شجار عائلي متجدد , ولم يبلغ عن اصابات بشرية , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .

شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الثلاثاء شجار عائلي عنيف , حيث تم القاء حجارة ومفرقعات وحرق محلات تجارية مما ادى الى وقوع اضرار كبيرة .

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