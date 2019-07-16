مصرع, الطفلة, ايلاف, النصايرة, من, رهط, جراء, تعرضها, للدهس,

وافاد مراسلنا لاحقا ان الطفلة تدعى ايلاف النصايرة(عامين).

وكانت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء قد هرعت للمكان ونقلت الطفلة للمصابة للمستشفى وحالتها حرجة حيث تم اقرار وفاتها.

اعلنت الطواقم الطبية في مستشفى سوروكا ببئر السبع وفاة طفلة من رهط بعد ان وصلت لقسم الطوارئ مصابة بجراح حرجة جراء تعرضها للدهس.

تابعونــا

سفير الاتحاد الاوروبي يزور رئيسة بلدية حيفا 2019-07-16 | 20:33:34 قام سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة إسرائيل ايمانويلي جيوفريه بزيارة اليوم إلى...

لأول مرة في كفركنا: 3000 طالب يشاركون بعشرات المخيمات الصيفية بتنظيم وتمويل من المجلس المحلي 2019-07-16 | 20:12:10 قام رئيس المحلي ، د. يوسف عواودة ، النواب عبد الحكيم طة، طارق عباس، مدير قسم...

النائب اسامة السعدي بجولة ميدانية في مدينة اللد للاطلاع على المشاريع السكنية 2019-07-16 | 17:44:22 قام النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير بجولة ميدانية في مدينة اللد مع السيد يوسي...

لأول مرة:إنعقاد مؤتمر لبحث تداعيات العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية 2019-07-16 | 17:40:07 بمبادرة مركز السلطات المحلية،عقد اليوم الثلاثاء،المؤتمر الأول من نوعه لبحث...

الصليب الاحمر: نتابع مجريات التحقيق باستشهاد الاسير طقاطقة 2019-07-16 | 15:55:33 قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر إنها تتابع استشهاد الاسير ناصر طقاطقة داخل...

فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات 2019-07-16 | 13:32:13 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قامت وحدة مركزية من...

صورة - مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا يعترف بدولة فلسطين ويرفع علمها على سارية 2019-07-16 | 13:12:37 أعلن مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا الإعتراف بدولة فلسطين، وتم رفع العلم...

بلدية العفولة تفتح متنزهها أمام الجمهور كافة 2019-07-16 | 12:21:38 فتحت بلدية العفولة صباح اليوم متنزهها البلدي أمام الجميع ودون تفرقة تطبيقا لأمر...

ام الفحم تحتضن مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية 2019-07-16 | 12:13:32 عقد اليوم الثلاثاء في مبنى بلدية ام الفحم مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع...