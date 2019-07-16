مصرع, الطفلة, ايلاف, النصايرة, من, رهط, جراء, تعرضها, للدهس,

وكانت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء قد هرعت للمكان ونقلت الطفلة للمصابة للمستشفى وحالتها حرجة حيث تم اقرار وفاتها.
الشرطة باشرت التحقيق.
وافاد مراسلنا لاحقا ان الطفلة تدعى ايلاف النصايرة(عامين).
وكانت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء قد هرعت للمكان ونقلت الطفلة للمصابة للمستشفى وحالتها حرجة حيث تم اقرار وفاتها.
الشرطة باشرت التحقيق.
وافاد مراسلنا لاحقا ان الطفلة تدعى ايلاف النصايرة(عامين).
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