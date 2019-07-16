تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-16 21:16:04 مصرع الطفلة ايلاف النصايرة من رهط جراء تعرضها للدهس |  2019-07-16 20:33:34 سفير الاتحاد الاوروبي يزور رئيسة بلدية حيفا |  2019-07-16 20:12:10 لأول مرة في كفركنا: 3000 طالب يشاركون بعشرات المخيمات الصيفية بتنظيم وتمويل من المجلس المحلي |  2019-07-16 17:44:22 النائب اسامة السعدي بجولة ميدانية في مدينة اللد للاطلاع على المشاريع السكنية |  2019-07-16 17:42:18 اسرائيل تبلغ الولايات المتحدة معارضتها ربط غزة بالضفة |  2019-07-16 17:40:07 لأول مرة:إنعقاد مؤتمر لبحث تداعيات العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية |  2019-07-16 15:55:33 الصليب الاحمر: نتابع مجريات التحقيق باستشهاد الاسير طقاطقة |  2019-07-16 15:55:56 بسبب خاشقجي.. "النواب" الأمريكي يؤيد إجراءات ضد الرياض |  2019-07-16 15:55:51 أول صورة على القمر كانت لكيس قمامة |  2019-07-16 13:32:13 فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات |  2019-07-16 13:12:37 صورة - مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا يعترف بدولة فلسطين ويرفع علمها على سارية |  2019-07-16 12:21:38 بلدية العفولة تفتح متنزهها أمام الجمهور كافة |  2019-07-16 12:13:32 ام الفحم تحتضن مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية |  2019-07-16 12:10:51 اعمال تخريب في قاعد مدرسة الرازي ام الفحم واستنكار عارم |  2019-07-16 11:10:13 الحاجة سمية قراقره ام محمود عرابة في ذمة الله |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سفير الاتحاد الاوروبي يزور رئيسة بلدية حيفا



  |     |   اضافة تعليق



قام سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة إسرائيل ايمانويلي جيوفريه بزيارة اليوم إلى بلدية حيفا التقى خلالها رئيسة البلدية عينات كاليش-روتم وبحث معها فرص زيادة التعاون بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل.

 

 

 


وقد شكر السفير رئيسة البلدية على حسن الضيافة وحدثها عن الدور الذي قام ويقوم به الاتحاد الاوروبي من حيث التعاون مع عدد من المؤسسات العلمية والثقافية في حيفا من خلال العديد من المشاريع الممولة من طرفه.


كما عبر السفير عن سعادته لزيارة حيفا "المعروفة بجمالها وحيويتها، اضافة إلى كونها مدينة مشهورة بالعيش المشترك بين العرب واليهود، التي من الممكن ان تشكل نموذجا يحتذى به في العالم."
وناقش السفير مع رئيسة البلدية افكارا عدة لتوطيد سبل التعاون، خاصة مع اقتراب اسرائيل اكثر واكثر إلى الاتحاد الاوروبي في الكثير من الميادين والمجالات.





كلمات متعلقة

سفير, الاتحاد, الاوروبي, يزور, رئيسة, بلدية, حيفا,

تابعونــا

مصرع الطفلة ايلاف النصايرة من رهط جراء تعرضها للدهس مصرع الطفلة ايلاف النصايرة من رهط جراء تعرضها للدهس 2019-07-16 | 21:16:04

اعلنت الطواقم الطبية في مستشفى سوروكا ببئر السبع وفاة طفلة من رهط بعد ان وصلت لقسم...

لأول مرة في كفركنا: 3000 طالب يشاركون بعشرات المخيمات الصيفية بتنظيم وتمويل من المجلس المحلي لأول مرة في كفركنا: 3000 طالب يشاركون بعشرات المخيمات الصيفية بتنظيم وتمويل من المجلس المحلي 2019-07-16 | 20:12:10

قام رئيس المحلي ، د. يوسف عواودة ، النواب عبد الحكيم طة، طارق عباس، مدير قسم...

النائب اسامة السعدي بجولة ميدانية في مدينة اللد للاطلاع على المشاريع السكنية النائب اسامة السعدي بجولة ميدانية في مدينة اللد للاطلاع على المشاريع السكنية 2019-07-16 | 17:44:22

قام النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير بجولة ميدانية في مدينة اللد مع السيد يوسي...

لأول مرة:إنعقاد مؤتمر لبحث تداعيات العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية لأول مرة:إنعقاد مؤتمر لبحث تداعيات العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية 2019-07-16 | 17:40:07

بمبادرة مركز السلطات المحلية،عقد اليوم الثلاثاء،المؤتمر الأول من نوعه لبحث...

الصليب الاحمر: نتابع مجريات التحقيق باستشهاد الاسير طقاطقة الصليب الاحمر: نتابع مجريات التحقيق باستشهاد الاسير طقاطقة 2019-07-16 | 15:55:33

قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر إنها تتابع استشهاد الاسير ناصر طقاطقة داخل...

فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات 2019-07-16 | 13:32:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قامت وحدة مركزية من...

صورة - مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا يعترف بدولة فلسطين ويرفع علمها على سارية صورة - مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا يعترف بدولة فلسطين ويرفع علمها على سارية 2019-07-16 | 13:12:37

أعلن مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا الإعتراف بدولة فلسطين، وتم رفع العلم...

بلدية العفولة تفتح متنزهها أمام الجمهور كافة بلدية العفولة تفتح متنزهها أمام الجمهور كافة 2019-07-16 | 12:21:38

فتحت بلدية العفولة صباح اليوم متنزهها البلدي أمام الجميع ودون تفرقة تطبيقا لأمر...

ام الفحم تحتضن مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية ام الفحم تحتضن مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية 2019-07-16 | 12:13:32

عقد اليوم الثلاثاء في مبنى بلدية ام الفحم مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع...

اعمال تخريب في قاعد مدرسة الرازي ام الفحم واستنكار عارم اعمال تخريب في قاعد مدرسة الرازي ام الفحم واستنكار عارم 2019-07-16 | 12:10:51

شهدت قاعد مدرسة الرازي الاعدادية والثانوية في مدينة ام الفحم اعمال تخريب مما اسفر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عكا لقاء معايدة لابناء الطائفة المسيحية عيد الفصح المجيد مدينة وجهاء مسلمين دروز بهائين زيارة ابنءا فلسطينيين اسرى اهالي الجنود المخطوفين لدى حماس تظاهرة سجن مجيدوكمال ذياب . سائق شاحنة سحب رخصة سياقة حتى انتهاء اجراءات قانونية الفريديس يافا قتل حادث طرق مروع الحاج رياض ابو حسين رمانه فريضة الحج وفاة قرية رمانة ليان ناصر الطيرة عملية اسطنبول اصابات 4 شابات من مسلح اطلاق نار قلنسوة حادث دهس سيارة شاب خطيرة مستشفى شرطة طرق عطلة صيفية يخرجون طلاب رياض الاطفال المرحلة الابتدائية العام الدراسي موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ رفاعية صبيحات الصلح احتفال عقد قرية سالم ام الفحم مصرع رضيعة دهس شقيقها الوراء سيارة ام بطين النقب احتراق بيت منزل ام الفحم اضرار جسيمة نيران اشتعال اطفاء مصرع شاب طعن صور باهر القدس شجار عائلات مقتل شرقي سطو مسلح كفر ياسيف مشتبه شرطة سرقة مسدس سلا ح فرع بنك البريدصورة فيسبوك يقف على سيارة دورية شاب جسر الزرقاء فتى قاصر التحقيق اعتقال جثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com