سفير, الاتحاد, الاوروبي, يزور, رئيسة, بلدية, حيفا,

قام سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة إسرائيل ايمانويلي جيوفريه بزيارة اليوم إلى بلدية حيفا التقى خلالها رئيسة البلدية عينات كاليش-روتم وبحث معها فرص زيادة التعاون بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل.





وقد شكر السفير رئيسة البلدية على حسن الضيافة وحدثها عن الدور الذي قام ويقوم به الاتحاد الاوروبي من حيث التعاون مع عدد من المؤسسات العلمية والثقافية في حيفا من خلال العديد من المشاريع الممولة من طرفه.



كما عبر السفير عن سعادته لزيارة حيفا "المعروفة بجمالها وحيويتها، اضافة إلى كونها مدينة مشهورة بالعيش المشترك بين العرب واليهود، التي من الممكن ان تشكل نموذجا يحتذى به في العالم."

وناقش السفير مع رئيسة البلدية افكارا عدة لتوطيد سبل التعاون، خاصة مع اقتراب اسرائيل اكثر واكثر إلى الاتحاد الاوروبي في الكثير من الميادين والمجالات.