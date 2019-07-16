لأول, مرة, في, كفركنا:, 3000, طالب, يشاركون, بعشرات, المخيمات, الصيفية, بتنظيم, وتمويل, من, المجلس, المحلي,

قام رئيس المحلي ، د. يوسف عواودة ، النواب عبد الحكيم طة، طارق عباس، مدير قسم المعارف والثقافة ، فهد دهامشة والطاقم المرافق، بجولة تفقدية للمخيمات الصيفية بمدارس كفركنا والتي ضمت نحو 3000طالب وطالبة شاركوا بعشرات المخيمات بمختلف مدارس كفركنا.





وقد أبدى الطلاب والمعلمين إعجابهم بالتنظيم المميز للمخيمات والفعاليات والبرامج المرافقة، فأبنائنا اغلى ما نملك فهم رأس المال الحقيقي.